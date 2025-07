OVO JE SAMO PREDAH! Od ovog datuma nas očekuje VRELO VREME: U Srbiju stiže novi toplotni talas

Nakon dugotrajnog vrelog talasa i temperatura i do 41°C, Srbiju je zahvatilo drastično osveženje, a današnje temperature su i za 20 stepeni niže u odnosu na prethdne dane. U Srbiji danas preovladava kišovito i pravo jesenje vreme, uz temperature oko 14-15 stepeni.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17°C, maksimalna dnevna od 21 do 25°C, u Beogradu do 22°C.

U petak umereno toplo, maksimalna temperatura biće od 23 do 27, u Beogradu do 25°C.

Povratak leta očekuje se od vikenda, ali i dalje bez velikih vrućina.

Dobra vest je da će sve do kraja sedmice i noći biti sveže.

Prema trenutnim prognozama, Srbiju sledeće sedmice očekuje novi toplotni talas, tako da nas već od 14. jula očekuju temperature od 30 do 35 stepeni.

Oko 20. jula temperature bi bile iznad 35, ponegde i do čak 40 stepeni.

Novi topltoni talas u Beogradu i većim urbanim sredinama Vojvodine doneće i tropske noći, tako da se ni minimalne jutarnje temperature vazduha neće spuštati ispod 20°C.

Autor: S.M.