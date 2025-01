Totalni preokret vremena u Srbiji: Stiže proleće usred zime, ovaj dan doneće temperature i do 20 stepeni

Narednih dana sledi totalni preokret vremena, a vreme će biti nalik prolećnom. Međutim, još samo sutra i u petak sledi manje pogoršanje vremena.

U Srbiji u četvrtak ujutro tmurno i hladno, uz mraz, ponegde i uz maglu. Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 0°C. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno, povremeno i sa sunčanim periodima, a biće i toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, ponegde i jugozapadni.

Maksimalna temperatura biće od 7°C na severu Vojvodine do 15°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima. U Beogradu se nakon jutarnjih 0 stepeni, tokom dana očekuje 12°C.

Posle podne u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Kiša će već između 13 i 15 časova zahvatiti Vojvodinu i delove zapadne i jugozapadne Srbije, a pred kraj dana očekuje se i na području Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja i Braničevskog okruga. Do večeri kiša će se proširiti na celu zemlju i padaće u svim predelima tokom noći, a očekuje se čak i na višim planinama i na Kopaoniku, uz smanjenje pokrivača.

Inače, u četvrtak uveče u Vojvodini, a u petak i u ostalim predelima južni i jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, uz priliv malo svežije vazdušne mase, pa će u petak biti neznatno hladnije, uz maksimalne temperature od 6 stepeni u Vojvodini do 14°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7°C.

U petak na severu Srbije ravedravanje, a do kraja dana i večeri razvedravanje se očekuje i u ostalim predelima Srbije.

Od vikenda sledi osetno toplije vreme

Biće pretežno sunčano ili umereno oblačno.

Zbog serije snažnoh ciklona, koji će se Atlantika obrušavati na zapadnu i severozapadnu Evrope, preko našeg područja očekuju se veoma izražena južna strujanja i dodatni priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Sve do kraja januara temperature u Srbiji biće znatno iznad proseka, uz vrednosti do 15 stepeni, lokalno i više, a u ponedeljak i do čak 20 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5 stepeni, one će do kraja januara biti i za desetak stepeni više od napomenutog proseka.

Iako se i na samom kraju januara i početku februara očekuje natrposečno toplo vreme, one će biti u postepenom padu.

Autor: Aleksandra Aras