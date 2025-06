'Vrućine nam tek stižu' Ovo je detaljna prognoza za naredni period, poznato i kada dolazi osveženje

U Srbiji će narednih dana biti uglavnom umereno toplo i najlešće suvo, samo je u ponedeljak posle podne i u utorak moguća ređa pojava pljuskova, a zatim sledi ponovo umereno toplo vreme, dok je nova promena moguča oko 23. juna, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Prema njegovoj najnovijoj prognozi za sada nema jasnog signala za jače pogoršanje vremena i obilnije padavine do kraja meseca.

- Veoma do ekstremno suv jun se nastavlja do daljeg. Temperature nisu tako visoke pa se suša koliko-toliko lakše podnosi, ali već se javlja manjak vlage u zamljištu, a trenutno najave za neke konkretnije padavine u naredne dve nedelje nema, a dogoročne prognoze trenutno upućuju i na sušan ostatak leta - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Neki retki, lokalni pljuskovi koji se očekuje od ponedeljka uveče do utorka uveče neće uticati na opšte deficit vlage u zemljištu i samo će lokalno, tamo gde bude jačeg pljuska, usloviti malo više padavina, ali će ta mesta biti retka i uglavnom na zapadu regiona, dok će istočnije padavina bilo vrlo malo.

- Poneki lokalan pljusak je moguć i u petak, najčešće na planinskom jugu regiona, dok bi sve do oko 24. juna preovađivalo suvo i umereno toplo uz maksimume od 27 do 32, duž Jadrana i do 36 stepeni Celzijusa. Samo bi u ponedeljak na zapadu,a u utorak i nad ostalim delovima regiona na kratko osvežilo uz maksimume od 21 do 29 stepeni Celzijusa.

- Oko 23. juna je moguće nešto jače, ali prolazno pogoršanje i za sada ni ono ne obećava neke konkretne padavine nad našim predelima - poručio je Čubrilo.

Autor: Marija Radić