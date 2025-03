Danas lepo i toplo, a onda stižu pljuskovi! RHMZ objavio i kad dolazi novo zahlađenje! Detaljna prognoza

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplo. Posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša i lokalni plјuskovi.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova. Najniža temperatura će se kretati od -1 na istoku i jugoistoku Srbije, a najviša temperatura biće od 20 do 24 stepena.

U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno, toplo i veći deo dana suvo, a uveče i tokom noći povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće vetar slab i umeren južnih smerova, dok će najniža temperatura biti od tri stepena na periferiji do 10 stepeni u centru grada, a najviša oko 23 stepena.

U drugoj dekadi marta očekuje se promenlјivo, ali i dalјe relativno toplo vreme, povremeno uz kišu i plјuskove. Narednih dana će se zadržati uglavnom toplo, ali promenlјivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, povremeno sa kišom i plјuskovima.

Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16. marta i dalјe očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 stepena).

U južnom Banatu i donjem Podunavlјu povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Oko 17. marta prolazno zahlađenje u svim krajevima uz pojačanje severozapadnog vetra.

Autor: Aleksandra Aras