U OVOM DELU SRBIJE POPODNE STIŽE KIŠA: Oglasio se RHMZ - evo kakvo nas vreme očekuje u drugoj polovini marta!

Danas malo do umereno oblačno i toplo. Posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša i lokalni pljuskovi, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova.

Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena.

Vremenska prognoza za drugu polovinu marta

Narednih dana će se zadržati uglavnom toplo, ali promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, povremeno sa kišom i pljuskovima. Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16.03. i dalje očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 °S). U južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar.

