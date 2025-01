RHMZ NAJAVIO PAD TEMPERATURE I SNEG: Danas do 17 stepeni, a OVO je detaljna prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas ujutro i pre podne biti malo i umereno oblačno i u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, osim na jugu i jugoistoku Srbije gde će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U drugom delu dana naoblačenje će se sa juga postepeno proširiti ka ostalim krajevima uslovljavajući kišu posle podne na jugu, a uveče i tokom noći i na jugozapadu, jugoistoku, istoku i u centralnim predelima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom južni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od jedan do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne postepeno naoblačenje, ali će se zadržati suvo, a kiša je u pojedinim delovima grada moguća tek u drugoj polovini noći. Duvaće slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od pet do 10 sstepeni, a najviša oko 17 stepeni.

Postepeno hladnije

"Od četvrtka umereno do potpuno oblačno uz postepeni pad temperature. U većini mesta biće suvo, a kiša se u četvrtak očekuje kao ređa pojava uglavnom u prvom delu dana, a u nedelјu i ponedelјak u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Četvrtak: Umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Na severozapadu Srbije suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Petak: Promenljivo oblačno, posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Subota: Promenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima. Vetar slab, na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 8 do 13 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 2. do 6. februara)

Umereno do potpuno oblačno uz dalji pad temperature i u većini dana biće suvo, a kiša se očekuje u nedelju i ponedeljak (02-03.02.) uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg.

Autor: Marija Radić