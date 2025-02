I DANAS SNEG, RHMZ NAJAVIO: ZA VIKEND EKSTREMNO NISKE TEMPERATURE! Evo šta nas čeka do kraja sedmice!

Danas će na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u oblasti Homoljskih planina ujutro biti umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, tokom dana uslediće postepeno razvedravanje, dok će u ostalim krajevima tokom celog dana biti pretežno sunčano, ali hladno. Duvaće slab do umeren, severni vetar. Najniža temperatura biće od -9 do -3 stepeni, a najviša od 0 do 4 stepena.

Na teritoriji cele Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm, zbog ekstremno niskih temperatura a ponegde i zbog snega i leda.

Biometeorološka prognoza Relativno pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim i nervno labilnim bolesnicima. Moguće je smanjenje radne sposobnosti kao meteoropatska reakcija. U saobraćaju se preporučuje pojačana opreznost.

U Srbiji će do kraja sedmice biti hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem uz minimalnu temperaturu u većini mesta od -12 do -4 stepeni. Tokom dana biće pretežno sunčano vreme, krajem sedmice uz prolaznu umerenu oblačnost.

U četvrtak i petak u svim regionima Srbije, a za dane vikenda uglavnom van košavskog područja, u jutarnjim satima očekuje se pojava jakih mrazeva, u nižim predelima sa vrednostima minimalne temperature mestimično ispod -10 stepeni a na planinama lokalno i ispod -15 stepeni.

U petak uveče i za vikend u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 2 stepena sredinom sedmice do 8 stepeni za dane vikenda, samo će se u Timočkoj Krajini zadržati hladnije vreme.

U poslednjoj sedmici februara očekuje se dalji porast i jutarnje i dnevne temperature, ali uz prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom.

Autor: Aleksandra Aras