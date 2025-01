SPREMITE SE ZA LEDENE DANE I NOVI SNEG: RHMZ izdao upozorenje, popalio alarme, a evo šta nas čeka za Srpsku novu

U Srbiji će danas biti hladno, samo u Vojvodini malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u većini mesta suvo, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kako se upozorava danas se na krajnjem jugu Srbije, na području Кosova i u Pčinjskom okrugu, očekuju nove snežne padavine koje će dovesti do stvaranja odnosno povećanja visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Jutarnja temperatura će biti od minus četiri do nula, a najviša dnevna od nula do pet stepeni.

Snežni pokrivač već sada dostiže do 15 centimetara na jugu Srbije.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus četiri do minus jedan, a najviša dnevna oko dva stepena.

Narednih dana se očekuje još padavina i temperature ispod nule, a visina snežnog pokrivača u nekim predelima može dostići 20 do 30 centimetara

Meteorolog Nedeljko Todorović naglasio je juče da je Stara planina na granici padavinskog regiona jer se nalazi na relaciji Niš-Sofija.

On je dodao da na Zlatiboru ima snega, ali u tankom sloju jer je toplo i da će tu biti granica padavinske zone. Na Kopaoniku će, kako kaže, takođe biti malo snega u odnosu na Prokletije, Komove i područje Vlasinskog jezera. - Snega ima na svim našim planinama. U doba velikih promena klime to nije lako jer u mnogo poslednjih sezona sneg je izostao, pogotovo za vreme školskog raspusta - objavio je i meteorolog Ivan Ristić.

Vreme za Srpsku novu godinu

Meteorolog amater Ristić je ranije objasnio koliko ćemo ledenih dana imati tokom januara i za Srpsku novu godinu.

- Od Božića pa do Svetog Jovana imaćemo vezane ledene dane. To će ujedno biti i najhladniji deo meseca, kada će biti snega, a temperatura će ići do 10 stepeni ispod nule. Sada smo imali sreće jer se sneg nije topio i zadržavao, ali kada bude jak minus on će se zadržati, i trebalo bi da povedemo računa o poledici i ledu - ocenio je on ranije.

Sneg do 15 centimetara

Visina snežnog pokrivača prema merenju od juče je pre podne bila je dva centimetra, a oko podneva iznad pet centimetara.

- Tamo gde bi bio maksimum to je Vranje, Vlasina, region Vlasine, Kosovo i Metohija. Tu bi u nižim predelima palo desetak, 15 centimetara snega, a u planinskim predelima, 20, 30, 40, zavisi koji deo - rekao je Todorović.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je juče upozorenje na sneg na teritoriji tri predela naše zemlje gde se zbog toga očekuje povećanje snežnog pokrivača i do 15 centimetara, a još juče zavejani su Vranje i Ivanjica.

Zbog snega popaljeni meteoalarmi

Zbog snega koji se očekuje RHMZ upalio je i meteoalarme u ova tri predela, i to žute koji nagoveštavaju da bi vreme moglo biti opasno. Danas se očekuje povećanje belog pokrivača, na području KiM i jugoistočne Srbije meteoalarm iz žutog prelazi u narandžasto upozorenje.

Hladno vreme i sneg tokom naredne sedmice

Pred Srbijom je, kako se navodi u vremenskoj prognozi RHMZ, hladna sedmica uz jutarnje mrazeve i dnevne temperature koje će se uglavnom kretati oko nule.

Ponedeljak, 13. januar, doneće umereno do potpuno oblačno vreme, uz suvo vreme u većini mesta. Na severu zemlje očekuju se sunčani intervali, dok će jugozapadne, južne i jugoistočne oblasti biti pod snegom, što će dovesti do stvaranja ili povećanja visine snežnog pokrivača.

U utorak, 14. januara, biće suvo i hladno uz umerenu oblačnost, dok se u sredu i četvrtak, 15. i 16. januara, prognoziraju pretežno oblačno vreme i povremene slabe padavine u vidu kiše i snega.

Od petka, 17. januara, očekuje se suvo i malo toplije vreme.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je juče da do kraja januara neće biti zadržavanja snega u Srbiji jer će temperature tokom dana uglavnom biti iznad nule. Todorović je dodao da je bilo više kiše nego snega.

- Palo je nekoliko centimetara snega, najviše 10 u južnom delu Srbije u jučerašnjem i noćašnjem naletu oblačnosti, ali to je skromno izdanje snega - rekao je Todorović. Todorović kaže da će zbog te oblačnosti biti snežnih padavina do ponedeljka i u nižim predelima i da će verovatno pasti nekoliko centimetara snega. Objašnjava da će u Srbiji do kraja januara vreme biti toplo bez većih snežnih padavina. Dodao je da je u Beogradu šesti put u poslednjih 100 godina u januaru zabeležena temperatura od 20 stepeni.

Hladno i u februaru

Ristić je govorio i o tome kakvo nas vreme očekuje krajem januara i početkom februara.

- U januaru ulazimo u hladniji deo godine, a slično vreme će biti i u februaru. Pred kraj januara uslediće kratkotrajno otopljenje, pa će uslediti hladno vreme u februaru. Ovi meseći biće izrazito hladni da snegom - rekao je svojevremeno Ristić.

Podsetimo, Ivan Ristić je zajedno sa profesorom Aleksandrom Valjarevićem radio prognozi vremena u kojoj su naveli da će zima koja nam je stigla biti jedna od najhladnijih u poslednjih 10 godina.

- Sve ide u tom pravcu da će ovo biti najhladnija zima u poslednjih deset godina - izjavio je ranije.

Autor: Marija Radić