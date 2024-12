SPREMITE KIŠOBRAN! Danas umereno oblačno, do večeri kiša, najviša temperatura od pet do devet stepeni

U Srbiji će danas u većini krajeva pre podne biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, koja će se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i istočne Srbije ponegde i lediti na tlu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od -3 do 2, a najviša od 5 do 9, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 3 stepena.

U Timočkoj Krajini će tokom celog dana biti oblačno, na planinama sa kišom i snegom.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

I u Beogradu će danas biti vetrovito i veći deo dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren i jak, jugoistočni.

Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 0 do 2, a najviša oko 8 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do 15. decembra), sutra se očekuje slabljenje vetra uz prestanak padavina ujutru u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a do sredine dana i u Vojvodini.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu, a u četvrtak i petak uslediće delimično razvedravanje.

Minimalne temperature biće od -2 do 4, a maksimalne od 5 do 9 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni Celzijusa.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.

Autor: Dalibor Stankov