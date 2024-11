Stižu kiša i sneg: Temperatura od 2 do 7 stepeni, samo će u jednom delu zemlje biti suvo

Na severu Srbije u četvrtak suvo. U ostalim predelima očekuje se oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a susnežica i sneg očekuju se i u nižim predelima u južnim i zapadnim predelima Srbije, a ujutro i pre podne i u nižim predelima centralne i jugoistočne Srbije.

Biće veoma hladno.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 5°C, maksimalna dnevna od 2 do 7°C.

Vremenska prognoza

U Beogradu u četvrtak oblačno, tmurno, suvo i veoma hladno.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 3°C, maksimalna dnevna 5°C.

Autor: Snežana Milovanov