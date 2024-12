U Srbiji u četvrtak oblačno i hladno, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uslova za susnežicu i vlažan sneg biće ponegde i u nižim predelima na jugu i na zapadu Srbije.

Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 1 do 5°C, maksimalna dnevna od 3 do 9°C.

U Beogradu u četvrtak oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 6°C.

