Toplije od utorka, ali onda stiže novo zahlađenje: OVO je detaljna prognoza za naredne dane

Do utorka će vreme biti sveže i nestabilno, zatim sledi manje otopljenje, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo.

Međutim, loša vest je da će, prema njegovoj prognozi, u drugom delu sledeće nedelje biti ponovo "vrlo nestabilno uz pljuskove i lokalne nepogode".

- Krajem nedelje je moguće zahlađenje, dok bi se posle 28. maja, uz pljuskove, maksimumi kretali oko ili malo ispod proseka - objavio je Čubrilo na Fejsbuku:

- Do utorka će ka nama, sa sverozapada, pod uticjem visinskog ciklona nad Poljskom, strujati relativno svež i nestabilan vazduh. Povremeno će biti kiše ili pljuskova, a na višim planinama je moguć i sneg. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, a temperature vazduha će biti ispod proseka. Minimumi od +2 do +8 stepeni Celzijusa, a maksimumi od +14 do +19 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka. U utorak se računa na sveže ali stabilnije vreme, dok bi od srede vazdušno strujanje promenilo smer na jugozapadno te bi nam preko njega počeo priticati malo topliji, ali vrlo nestabilan vazduh - kaže Čubrilo.

Do petka posle podne, prema njegovim rečima, temperature vazduha biće oko proseka, uz čestu pojavu grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za vremenske nepogode sa obilnom kišom, jakim vetrom i pojavom tuče/grada.

- Vetar do utorka severozapadni, a za tim južni i jugozapadni. U petak moguća obilna kiša, dok će na zapadu polako zahlađivati, dok bi za naredni vikend ponovo moglo biti hladnije od proseka. Prve procene akumulira količine kiše za narednih nedelju dana pokazuju da bi značajan deo regiona mogao dobiti preko 40m taloga, što bi značajno poboljšalo stanje dobinske vlage. Naredni dana i dalje vrlo promenjljivo uz kišu i pjuskove ponegde, a u drugom delu sledeće nedelje biće ulova i za vremenske nepogode - kaže on.

Autor: Marija Radić