GONCIĆ UPRAVNIK NARODNOG POZORIŠTA: Odlukom Vlade Srbije za čelnog čoveka nacionalnog teatra izabran poznati glumac

Vlada Srbije danas je, posle sprovedenog javnog konkursa, za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu imenovala glumca Svetislava Goncića.

Poznati umetnik je (u statusu v.d.upravnika) postavljen na ovu funkciju oktobra prošle godine i u tom svojstvu do sada obavljao dužnost. Sada je odlukom Vlade Srbije pred njim četvorogodišnji mandat.

Goncić je je stalni član Ateljea 212, direktor Ustanove kulture "Vuk Stefanović Karadžić", ostvario je do sada brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge i autor je više dokumentarnih filmova. Dobitnik je nagrada Gran pri "Ćele kula" Festivala u Nišu 1982. godine, kao i nagrade "Ćuran"na Danima komedije u Jagodini - za ulogu Dafne u predstavi "Neki to vole vruće".

- U principu se ništa ne menja, to je samo nastavak, nadamo se, jednog dobrog puta. Taj put bi trebalo da budu dobre predstave u svim sektorima i dobar rad pozorišta u celini - rekao je Goncić u izjavi za 'Novosti'.