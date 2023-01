Stevica Deđanski: Srbija brine o nacionalnim interesima, a nacionalni interesi se brane jakom vojskom! (VIDEO)

Država sa jakom vojskom nije lak plen, to je tema koja je već duže vreme aktuelna, rekao je Stevica Deđanski sa instituta za političke studije, gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

-Mi smo već duže vreme u kriznim momentima zbog ponašanja Prištine ali je u poslednjih par meseci to eskaliralo više nego što smo mi očekivali. Ono što je dalo posebnu snagu državnom vrhu jeste to što smo u poslednjih desetak godina vojsku uspeli da podignemo na nivo da bude respektibilna u širem regionu - izjavio je Deđanski.

On je dodao da je 2012. godine, posle više od deset godina uništavanja Vojske, Srbija imala jedan MIG 29 koji je ponekad leteo, kada bi stigaon rezervni deo, ističući da je to bilo vreme razbijanja kopnene vojske, hapšenje generala, uništavanje opreme, topljenje tenkova, to je sve rađeno godinama da bi se Srbija oslabila. Onda je došlo do promene, Srbija je počela da brine o nacionalnim interesima, a nacionalni interesi se brane i jakom vojskom:

- Mi nikad nismo išli u osvajački rat, vojsku smo koristili za odbrambene ratove. Pokazalo se kada su bili ugroženi životi Srba na Kosovu, kada je predsednik rekao da nećemo dozvoliti novi pogrom, i podigao vojskiu samo na našoj teritoriji, već je to drugačije zvučalo. Ali poenta je da smo imali šta da podignemo - zaključio je Deđanski.

A da li su operativni podaci vezani za sina predsednika države, Danila Vučića, koji su procureli u javnost bili slučajnost ili je neko ciljano želeo da ugrozi njegov život ? Išlo se dotle da je Dan Republike Srpske bio u drugom planu, a glavna tema je bila da li je Danilo Vučić išao u Republiku Srpsku kao deo delegacije u cilju zvanične posete ili kao građanin.

- To jedan bezbedonosni i diplomatski skandal da procure tako važni podaci o štićenom licu. Pre svega su ugrozili živote ljudi koji prate Danila. Ono što verovano jeste i bio cilj je da se ne priča o Danu Republike Srpske. Mešati decu bilo kog političara u ovakvu priču je nedopustivo- rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić, Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

Ako govorimo o regionu, koliko je pod znakom pitanja popravljanje odnosa sa Hrvatskom, tema je o kojoj je se ovih dana priča.

- To je izuzetno važno iz mog ugla i mislim da Srbija treba da bude i jeste, regionalni lider i faktor stabilnosti i mira - rekao je Ibrahimović i pohvalio posetu Ivice Dačića kao prvi korak koji je napravljen u cilju popravljnja odnosa.

- Ne živimo u nekom prijateljskom okruženju i ako ne možemo da budemo prijatelji, onda bar možemo da napravimo podobno okruženje koje će biti prihvatljivo za nas - rekao je Ibrahimović.