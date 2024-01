BOŽIĆNI INTERVJU PREDSEDNIKA SRBIJE ZA TV PINK! Vučić najavio velika ulaganja: Verujem da će 2024. biti godina izuzetnog rasta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić nova velika ulaganja u 2024. godini.

Voleo bih kada bi ljudi želeli da čuju ono o čemu bih govorio. Nije baš laka priča, za Božić, ali kažu da kad ovako počneš novu godinu, možeš da očekuješ dobre rezultate. Danas nije dan za lenstvovanje, već da se pokaže ambicija, želja...Mi imamo veliku želju, to nije pitanje nečijeg ličnog odnosa već pitanje šta želimo za našu zemlju

Kako je dodao, teško je za 12 godina ne izgubiti popularnost.

- Mnogo je godina prošlo, u demokratskim zemljama je gotovo nemoguće da ne izgubite gotovo sve, od popularnosti u narodu... Međutim, za mene je ključno pitanje šta su to naši ciljevi, šta je to što mi želimo od sebe i svoje zemlje? Znamo li mi to? Mi građani Srbije, a i mi Srbi, moramo sebe da pitamo šta je to što želimo od sebe i što hoćemo od svoje države. Kako hoćemo da zemlja izgleda? Možemo li to da uradimo? Možemo li to da uradimo sa entuzijazmom ili da kukamo?

Osim što znamo šta nećemo, šta je to ono što hoćemo

Prema njegovim rečima, imao je teške razgovore prethodnih dana.

-Video sam da neki članovi Vlade nisu razumeli šta je to što želim. Ponekad su nam snovi različiti. Rekao sam šta je to oko čega možemo da se složimo. Oko Kosova nikad nećemo da se saglasimo. Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju, naravno da nismo. Naravno da jedan deo misli "predajte Kosovo živećemo bolje", samo što to neće da kažu, a drugi kažu branite Kosovo. To je kamen spoticanja unutar zemlje, a da ne pričamo o pritiscima spolja, dok ljudi misle da je to "pesma", onako usput izgovorite neku reč, a ne pitaju vas jeste li izbegli sankcije. Koje je to pitanje po kom mi možemo da se usaglasimo? Je l' to pitanje ulaska u EU? Onda će neko da nam postavi pitanje "Evropa tražid a priznamo nezavisno Kosovo", da, traži, najmoćnija sila Unije to traži suštinski. Šta je to oko čega možemo da se saglasimo?

Rekao je da moramo da nađemo novi cilj i da je EXPO 2027 tu da podigne državu.

- Onda sam došao do toga da se dodvorama lažnim elitističkim krugovima, ne nego sam seo i rešio da nam budu što bolji rezultati i u tome sam uspeo. Sada moramo da nađemo novi cilj oko kojeg ćemo da se usaglasimo, zato sam rekao EXPO 2027 je naš cilj, koji mora da razvije našu zemlju u svakom segmentu - istakao je Vučić.

Podsetio je da kreće izgradnja prve tri stanice metroa.

- Moramo da uradimo dubinske promene u svim sferama. Za tri godine najveće gradove nećemo prepoznati, ali ni mnoge druge. Ako vi pogledate samo Beograd, a neću pričati najviše o njemu, milijardu i 700 miliona odlazi na uređenje samo tog dela oko Expa. Stambene jedinice potrebne za sam Expo, tu ostaviti ljude iz bezbednosti, naučnih struktura, ili druge, do toga da ćemo da izgradimo 18 kilometara najmodernije železnice, nacionalni stadion Expo, aerodrom, i onda se vraća do Prokopa u centru grada. Imaćete vozom da idete od aerodroma do centra grada, i svi ćete da se pravite da smo to oduvek imali. Zahvaljujući rukovodstvu ove zemlje imaćemo to. Imaćemo mnogo veća ulaganja i sada tražimo način da ne uvećamo deficit, stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod a da možemo da uložimo u naredne 3 godine gotovo 2 milijarde u najvažnije projekte - rekao je Vučić.

Hoćemo da uložimo u škole, da rekonstruišemo zdravstvene domove i kliničke centre, hoćemo da promenimo sistem da država dobije ono što plaća, ali da pre svega naši ljudi i pacijenti dobiju više, moramo da pronađemo najbolji mogući model kako da podržimo naše univerzitete

Kako je dodao, u ovom trenutku se gradi 12 auto-puteva i brzih saobraćajnica, a mora da se izgradi još toliko.

Moramo da razvijamo turizam, da uložimo od salaša na severu Srbije u Vojvodini, do etno kuća u centru Srbije. Do kraja oktobra smo za turizam imali 2,1 milijardu, to je mnogo više nego ikada, ali i dalje malo. Hrvatska ima maksimalnih 13 milijardi, ali ima prelepu obalu. Ali, Austrija nema more, ali ima Beč, skijališta, jezera. Mi imamo Vlasinu, takve lepote kakve niko od njih nema, Vlasinsko jezero, Borsko i mnoga druga naša jezera, od Knićkog do Bovanskog, samo moramo da uložimo ogroman novac. Moramo da uložimo u energetske objekte, u Đerdap. Moramo s Kinezima o rudarstvu da razgovaramo. Moramo da vidimo šta ćemo sa Litijumom, da vidimo šta ćemo sa zlatom jer imamo nova nalazišta, rudarstvo je uvek temelj. Da vidimo da uložimo u mnoge industrijske zone. To je ono što nam donosi novac. Da vidimo kako možemo stočarstvo da poboljšamo, kako da to pomognemo dodatnim novcem, podizanje vinograda, ne da imamo na 5 ari kukuruz, a da na tih 5 možemo da imamo grožđe. Sve da promenimo u zemlji, da gradimo Niš prugu, milion stvari tu imamo i ako mi donesemo tu odluku onda to možemo, ali za to je potrebno učešće svakog čoveka - rekao je Vučić.

- Posebnu sednicu ćemo da imamo za Olimpijske igre u Parizu. Da uložimo novac za naše strelce, odbojkašice, vaterpoliste, sve koji idu. Samo postavljamo visoke ciljeve.

- Za operu i balet moramo da uradimo jednu od najvećih dvorana u Evropi. Sve to moramo da uradimo za 3 godine, 300 miliona evra, a onda i vojsku moramo da razvijamo.

Prema njegovim rečima, biće uvek onih koji će da kibicuju i govore loše.

- 80 odsto poštenog sveta se raduje uspehu svoje zemlje i svog grada - rekao je predsednik Srbije i dodao da će biti sklonjene sve udžerice, nezavršeni toaleti pored puteva jer nema razloga da se ruži zemlja.

Vučić je najavio donošenje zakjona kojim će biti rešen višedecenijski problem.

- Bez vojske nema države, pojeli bi nas za noć - dodao je predsednik Srbije.

Kada vam je vojska u teškom stanju nikada to ne govorite, može neki opozicioni političar, ali nema smisla kada ste predstavljate da ste nezavisni. Teško nam je da dovezemo do Srbije bilo šta, jer je niko neće da dopusti da vojno neutralna država snaži ovako brzo kao mi. U fazi smo nabavke novih 12 modernijih aparata. Posle Mađarske, Rumunije i Grčke bićemo najsnažnija sila po pitanju ratnog vazduhoplovstva

Vučić je istakao da je Vojska Srbije ostvarila ogroman napredak, te da smo mi danas tenkovska velesila, koja bi mogla značajno da utiče i na situaciju u Ukrajini, ali nam fali ljudi.

- Svih 100 odsto ljudi su se javili da čuvaju naš narod na KiM, ali nama nedostaje ljudi, nedostaje posada. Sad ćemo da imamo 40 pasarsa. Strašno moćna, a jeftina mašina. Ko će da nam budu posade za Lazare, ko će da vozi Miloša? Neće ljudi više da rade rizične poslove, svuda u Evropi i svetu. To nije izađete i prošetate haljinu suknju. Cela Zapadna Evropa ima problem s tim, svi hoće da žive lepo, a da niko ništa ne rizikuje. Hoćete da imamo vojsku ili nećete? Da povećamo platu? Koliko? Onda da kažete "što nastavnik nema 10.000 evra platu"? Strašno pokvaren čovek može da poredi vojsku danas i pre 15 godina.

- Nedostaje nam posada. Imaćemo moćne mašine, ali nema ljudi - rekao je Vučić i dodao da se zarada uz noćni rad ide i do 3.000 evra, ali ljudi neće da rade više rizične poslove.

Vojska nam je strostruka jača nego što je bila i samo strašno pokvaren čovek može da poredi vojsku danas i onu od pre 10 godina.- Moramo da pripremimo kasarne, da vidimo da li će to da traje i koliko. Da vidimo da ljudi za vikend idu kući, ili radnim danima posle 5, 6 popodne, da imaju telefone na tom mestu, morate da upodobite novom dobu, ali prosto hoćete da imate vojsku ili ne? Ako nećete, nema problema, vratite Ponoša i njih - rekao je.

Kaže da bi nas bez vojske zgazili kao muvu, komarca, bubašvabu

- Danas imamo najveće devizne rezerve. 15 milijardi evra su nam veće devizne rezerve - istakao je Vučić.

Hoću da ostavimo pečat, da budemo zapamćeni. To je jedina stvar koja ljude pokreće, vi mislite da sam ja glup, da ne znam za šta su ljudi glasali. Prosečna plata u Srbiji će biti 1.000 evra, u Beogradu 1.400. Šutanovac je rekao kad bude 500 skidam ti kapu, i Ćulibrk, pa je zaboravio. Do kraja 2027. godine prosečna plata biće 1.400 evra. Imamo zlata 40 tona. Nisam došao za Božić da govorim o političkim protivnicima. Šta me briga što kod njih nije završena priča, kod mene jeste. Sve što unište oni, mi ćemo popraviti. Dok nikog ne tuku i ne ulaze na silu u institucije, neka rade šta hoće. Jeste videli koliko ljudi im je bilo na protestima, tog dana u jednom tržnom centru je bilo 30 puta više ljudi.

Upitan o najavama opozicije, Vučić je rekao da je ta stvar završena i da o tome šta da priča.

- Samo u jednom šoping molu je na dan kada su protestovali bilo 30 puta više ljudi - rekao je Vučić.

- Nismo mi neviđeno dobri, nažalost, ne postoji to u politici. Postoje oni koji su viđeno loši, i oni koji se trude da stvari promene. Mislio sam da je Marinika imala nešto bolje da ponudi. Što se razgovora tiče, imaću više vremena o tome, ne mogu da se bavim glupostima - rekao je predsednik Srbije.

Sve ove prazne patetične priče su bile samo odvratne, ali to o njima govori. Izbori su bili čisti, ne želim da ih vređam, posebno ne na današnji dan, niti hoću, niti želim niti mi je potrebno da izmišljam samo patetične priče o žrtvi.

Govoreći o rezultatu koji je ostvario Nestorović, Vučić je rekao da uvek postoji deo antisistemsiju glasvova.

- Ljudi misle da smo to mi kreirali, nismo. Sve drugo je za nas bilo lako. Ovi koji misle da su nam najveći protivnici, to je uvek oko 25 odsto. To je maksimum, kad se ujedine. Neki bi sebe voleli da nazivaju građanskim opcijama, pripadnicima bivšeg režima koji bi ponovo da se dočepaju funkcije. Za mene je nerešiva enigma bio Preletačević beli, fantastičnu je kampanju vodio. Perfektno su vodili kampanju da neko takav dobije toliki procenat - rekao je Vučić i dodao:

Nestorović ima više sadržine, više ideologije, ja ne mogu da budem saglasan sa tim antivakser varijantama, zemlja je ravna ploča, suviše sam škole završio da bih mogao takve priče da slušam. Ali, oni imaju neke interesantne ideje koje ljudi vole da čuju i ja mogu da im čestitam na tome. Ja mislim da su i oni dovoljno zreli da to nije politika "čekaj pa ćemo da dobijemo više glasova", ja im sad mogu reći "nećete". Na ponovljenim izborima ne bi dobili više glasova, ali živi bili pa videli.

- Ljudi glasaju za nekoga da bi preuzeo odgovornost. A ne da čeka trenutak za svoju partiju i za svoj pokret. E ja ću da vas pustim da vi završite oko Kosova, a da onda meni bude lako i da uživam. Biću premijer a da nemam poplave svaki put, ili predsednik a da nemam rat u Gazi i tako dalje. Ako odluče da idemo na izbore, idemo. Sad idu konačne odluke, čekaju se ti prigovori, ali očekujem u narednih nekoliko dana da sve bude završeno - rekao je Vučić i glasio:

Dovoljno je lukav da zna da je to budalaština. Može da odbije ali onda zna da ih nema 4 godine u sistemu, para, emitovanja. Ja o njemu sve najgore mislim, ali da li je glup za ovakve stvari - daleko od toga. On se ne zaluđuje besmislenim idejama već zna šta je ono što on treba da uradi.

- Na dan izbora govorili ljudima "izađite da ih pobedimo", precizno sam vam rekao kakvi će da budu rezultati. I te večeri pitaju je l' frka večeras? Ma jok, znam pratim, kažem "biće lagano". Kažite zemlju gde je neko nekog s medijima 2 protiv jedan, sa tolikim pritiscima uspeo da pobedi na izborima - rekao je predsednik Srbije.

On je istakao da je njihov modus operandi samo da nastavljaju sa novim lažima.

- Neće da vide ništa oko sebe. Ima zimska bajka u Beogradu na vodi i tu dolaze svi ljudi. I sad se oni pitaju "kako Vučić dozvoljava da tamo svira i peva neko ko je protiv njega", pa ljudi to ne pripada meni, već svim ljudima - rekao je Vučić.

- Ja imam nepisani ugovor sa Srbijom da je to moj život, a vi imate nepisani ugovor o mržnji prema Vučiću i ništa više od toga. Da idemo da radimo i gradimo i ono što nemamo u budžetu. Naši budžeti za 2025. i 2026. moraju da se sada pripremaju. Da gledamo kako da nam stopa javnog duga bude ispod 55, 60 odsto.

Reč je o inteligentnom, ali vrlo nepristojnom mladiću. Upravo je obrnuto, oni koji su iz pozicija vlasti, funkcionerskih fotelja, taj šinjel zamenili evropskim plaštom i oni su zamišljali da je Sveti Sava Sava Kovačević. Iako o Savi Kovačeviću postoje različite priče, jedino što se ne može osporiti je hrabrost, ali ne znam kakve sve to veze ima sa Svetim Savom. Ja nisam veliki vernik, ali poštujem tradiciju i verujem u Boga. Može da kaže šta hoće, ali nema pravo da nameće taj stav svakom drugom, jer onda se ljuti kad neko ima drugačiji stav. Rekao sam da nikakve veze BIA, UDBA kako god hoćete nije imao sa puštanjem snimka Miketića, pa onda kažu pa ti njega pomenuo na televiziji. Ne, vi ste me pitali, a onda je neko od njegovih drugara to objavljivao, pošto su oni te snimke imali. Ne znam što se neko hvali time što šmrče kokain, niti bih ja ikada izigravao žrtvu sa kokainom. Kada sam rekao da to nema veze sa državom, onda sam dobio tu vrstu komentara. Ali, to vam govori u kakvom mehuru ili balonu žive. On je sebe obeležio time što je rekao, ne mene. Svi znaju da ne možeš da budeš novinar, a da takve stvari govoriš. Kad se bude izvinio, prihvatiću to. U pitanju je inteligentan čovek. Doći će dan kad će da odraste i da razume šta je uradio i ja ću tada da prihvatim izvinjenje - rekao je.

Govoreći o uticaju stranog faktora na izborni proces u Srbiji, Vučić je rekao da je bio veći nego ikada ranije - i pre i posle izbora.

