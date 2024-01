Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović gostovao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić na TV PINK, gde je govorio o postignutim rezultatima u godini iza nas, kao i planovima i programima koji ga očekuju u narednom periodu.

Mitrović je na početku intervjua najpre naglasio da je dovoljno spavao, kako mu se čini da se dobro naspavao, aludirajući na to što celo jutro sluša o tome da se nešto krije u njegovoj poseti Velikoj Britaniji i istakao:

- Bio sam na odmoru, da se odmorim i naspavam. Cela godina je bila teška i komplikovana po pitanju svih parametara za koje nismo odgovorni, a koju su zakomplikovali svetsku situacija, takođe, tu je i povećanje cena energenata što je dodatno uticalo na ceme. To je usložilo celu situaciju kada je tržište u pitanju.

Međutim, kako kaže, uspeli su da postignu dobre rezultate, kao i rast.

Takođe, dodaje da su organizovali i više proslava koje su za cilj imale to da se ljudi malo okupe i ispričaju, da se makar jednom godišnje svi sastanu.

Opklada

Prokomentarisao je i opkladu da će za sat vremena sviranja na ulici u Londonu zaraditi 100 evra. Rekao je da se uvek kladi na tu cifru, ali i da je izgubio, moramo bi da radi sklekove u kupaćim gaćama na Pikadiliju. Otkrio nam je da je cela stvar ponikla iz ozbiljnije ideje koja je nastala pre dve ili tri godine.

- Ideja je bila da napravim rijalti i u kojem ću ja da budem jedini akter sa kamerom i da za 24, dokažem da neko sa samo 100 evra može da dođe u London i da postane milioner za 60 dana - rekao je Mitrović.

Kako kaže, uslovi bi bili samo da ima tablet, telefon i 100 evra. Objasnio je kako mu je nakon podsećanja na tu ideju, samo palo na pamet da za sat vremena osvoji 300 funti svirajući na ulici.

- Imao sam ideju da pokažem da kada je neko vredan i posvećen i kada hoće da radi, da je sve moguće - rekao je Mitrović.

Kako kaže, stalno gleda ulične svirače koji su stalno u nekom mraku, proizvode zvuk, ali kako dodaje, to nije dovoljno za privlačenje pažnje.

Navodi da on dobro zna kako se prikuplja ljudska pažnja, pa je tako kupio dva reflektora, plus da je imao zvučnik, što je već bilo dovoljno za privlačenje iste.

Robert Nemeček

Mitrović je rekao da je Robert neko ko je u temeljima ove kompanije. Dodao je da je njih nekoliko na početku bilo sve što je ova televizija imala.

- Rekao bih da je to period koji je najznačajniji za razvoj svega. Njegove zasluge su džinovske. Mi smo tada bili pod sankcijama, to je bila 1994. godina i u tom ambijentu Robert je iz Politike prešao kod nas, video me kao ambicioznog klinca - rekao je Mitrović.

Kako kaže, njegova sposobnost da pronađe sve te mastere i da imamo dobar serijski i filmsi program u to doba je bilo nadrealno.

- Mi smo došli tada u situaciju da američke kompanije nisu htele da rade sa nama zbog piratskog vremena. Tada smo prvi put otišli u London i imali sastanke sa njima. Oni su tražili da mi platimo štetu koja je učinjena na nivou svih televizija tada, mi smo podigli kredit u banci i platili štetu koju je cela Srbija napravila u piratsko vreme - rekao je Mitrović.

Kako kaže, oni su bili zaslužni za legalizaciju televizijskog i filmskog programa u zemlji.

- Robert je mnogo zaslužniji nego što to mnogi mogu i da zamisle danas. Njegova uloga i značaj u svemu ovome je ogroman i džinovski. Da nije bilo njega, Pink danas ne bi bio ono što jeste - rekao je Mitrović, i dodao:

- Robi, hvala na svemu!

Rast i razvoj kompanije

Istakao je da je prezadovoljan uspesima, da su sa dodatnim naporima smislili kako da održe rast u trenutku sveukupnog pada u svetu.

- Sve kompanije su imale rast oko 12, 13 procenata. Suštinski, rekao bih da možemo da budemo prezadovoljni - rekao je on.

Savetnica za lepo vreme Mitrović je govorio i o Nadi Mitrović, samohranoj majci petoro dece iz Pančeva, koja je postala njegova "savetnica za lepo vreme" i zaposlena je u Pink Media Grupi. Rekao da mu je velika čast i zadovoljstvo da se nađu i budu od pomoći jednoj ovakvoj porodici. Obećao da će ova porodica dobiti i novi dom za praznike i to je i ispunio. - Veoma sam ponosan i na tu decu, koja su sva odlični učenici i imaju sve petice - rekao je Mitrović. Kako kaže, veoma mu je važno to što uvek kada dođu praznici da oni koji imaju daju onima koji manje imaju ili nemaju. - Ogromno je zadovoljstvo usrećiti nekoga ko to stvarno zaslužuje i trudimo se da što više učestvujemo u različitim humanitarnim aktivnostima - rekao je Mitrović. Kako kaže, njihova zahvalnost je džinovska. Dodaje da sreća treba da bude put kojim se putuje u budućnost.

Deda Mraz u Zvečanskoj

Mitrović je rekao da je posetio 7 različitih institucija za decu bez roditeljskog staranja. Dodaje da su proširili akciju i na zimovanje i na letovanje, kao i da će se truditi da provede sa njima makar dva dana.

- Njihova radost je ono što me čini neizmerno srećnim i jedva čekam sledeći put - rekao je Mitrović.

Rekao je da su se dogovorili da zajednički slave i rođendan, i da će im tom prilikom deliti paketiće.

- Ja sopstvene rođendane ne slavim, ignorišem ih jer imam osećaj da mi neko otima godinu. Tako da sada ih slavim kao njihov - rekao je Mitrović.

Projekti

Kada su projekti u pitanju, rekao je da se manje više o njima sve zna. Istakao je da će sa Glavnom TV koja će početi sa radim u februaru, imati ukupno 70 kanala.

Kada je Apolon u pitanju, kaže da je to jedan od veoma uspešnih projekata i ima 276 hiljada projekata. Dodaje da je to srpski Netflix, kao i da ima preko 20 hiljada naslova na platformi.

- Rezultat je fenomenalan, za godinu dana smo snimili 26 filmova, dok cela srpska kinematografija ima oko 700 filmova. To će povećati srpsku kulturnu baštinu - rekao je Mitrović.

Kada su serije u pitanju, Mitrović kaže da će one ići i to cele godine, da se neće vezivati sa jesenjom sezonom.

- Počeli smo pripremu za novu seriju koja se zove Nasledstvo. Imamo u planu povećanje kapaciteta za igrani i serijski program. Imaćemo i kviz "Otpis", u kojem će ljudi moći da dobiju otpisivanje kredita u bankama - rekao je Mitrović.

Kako kaže, najveći akcenat će ići na serijski i filmski program i dodaje da će morati da sagrade još tri studija, pored postojećih 10 i to je plan za drugu polovinu godine.

Kada je teatar Odeon u pitanju, Mitrović je rekao da on okuplja i zapošljava svakog dana po nekog novog ili glumca ili za produkciju. Dodaje da taj veliki ansabl će biti i osnova za sve ono što zovemo produkcija.

- To će biti okosnica svega onoga što će biti okosnica i naš rezervoar i potencijal za snimanje svih tih projekata koje imamo. Velika je stvar kada unutar sistema zapošljavate i pevače i plesače i glumce. Celo pozorište će biti u produkcionom smislu jedno od vrlo posebnih u celom svetu - rekao je Mitrović.

- On će biti otvoren 22. marta i otvoriće ga moja autorska predstava "Lucifer" - rekao je.

Kako kaže, on je i dramaturg i reditelj i scenograf u toj predstavi. Dodaje da želi da sa ovom predstavom pokaže šta sve pozorište može da uradi.

- Mitrović je rekao da mu je ideja da dokaže da pozorište može da bude i komercijalno.

Kako kaže, od septembra će imati 5 predstava, kao i da će za manje od godinu dana imati do 15-ak predstava koje će se igrati u tom pozorištu.

Kada je PR-DC u pitanju, rekao je da je to preozbiljna kompanija i da je njena snaga u ljudima.

- To su veoma ozbiljni ljudi, inženjeri, profesori, docenti, asistenti, taj ljudski kvalitet je najdeficitarniji u Srbiji. Glavne teme su nam kapaciteti, kapaciteti u ovoj industriji zavise od broja kvalitetnih ljudi koje možete da nađete u Srbiji - rekao je Mitrović.

Kako kaže, i procedura i tehnologija moraju imati jako edukovane i obučene ljude.

Mitrović kaže da je Air Pink zvanično druga avio kompanija u Srbiji. Dodaje da će da se šire ka Americi, da će u Kaliforniji i Majamiju će napraviti dva isturena odeljenja koja će raditi samo na teritoriji Amerike.

- To planiramo u ovoj godini, a ono što sa svojim partnerom razgovaram jeste da li da uđemo u kupovinu dva Air Bus-a 319 i da krenemo sa nečim što se zove veliki saobraćaj. Smatram da Air Pink može da uđe u rizik i da u polju velike avijacije može da uđe u trku - rekao je Mitrović.

Kada su izbori u Srbiji u pitanju, Mitrović je rekao da je sve jasno i čisto, da je pobeda jasna i da ne razume zašto se toliko tome posvećuje pažnja.

- Gubitnik se uvek ljuti, to nije ništa sporno, ali u političkom smislu ovo su bili izbori u kojima sam se kladio u rezultat koji se zapravo i desio - rekao je Mitrović i rekao da je dobio sve opklade.

Kako kaže, posebnost ovih izbora jeste što ih je vodio i dobio jedan čovek.

- Danas slušamo, svi nešto hoće da budu savetnici i da ga nešto savetuju, imaju višak energije da mu nešto pokažu. Svi smo mi pametni, ali samo jedan čovek ima 50 posto - rekao je Mitrović.

Kako kaže, ovo je bila utakmica između onih koji se zovu stvaraoci, koji nešto grade i proizvode i prodavaca magle.

- Ja bih rekao da je u svakom smislu i svim kategorijama pobedio onaj koji je apsolutno zaslužio da pobedi i građani Srbije su u dobrim rukama. Neko brine o njima po svim kategorijama - rekao je Mitrović.

Jovana je rekla da je Mitrović kaznio 50 posto od decembarske plate, na šta je Mitrović rekao da je za taj incident kriva samo ona.

- Uradila si to bez moje saglasnosti, kao i urednika informativnog programa. Ne bih o tome više nego što je neophodno. Filmovi iz bilo čijeg privatnog života se ne puštaju, bez obzira da li su primereno i ispravno pušteni. To se ne radi, to nije moj stil i ti si sa razlogom kažnjena - rekao je Mitrović.

Takođe, Mitrović je rekao da je nečuveno da bilo koji gost proziva nekog diplomatu u našoj zemlji.

Rekao da je suštinski predivna naša ambicija da budemo neutralni i nezavisni, ali je, dodaje, njegovo mišljenje da je rešenje srpskih nacionalnih pitanja bilo lakše kada bi pruženu ruku američku koju imamo, prihvatili.

- Lično mislim da bi sva rešavanja naših pitanja bila bolja sa povratkom prijateljstva sa SAD - rekao je Mitrović.

Kako kaže, ubeđen je da je za Srbiju sto puta bolje da se naša adresa zove zapad.

- Moram da kažem da svi mi možemo da se trudimo da budemo savetnici, ali je Aleksandar dokazao da je najzreliji političar koga Srbija dugo dugo nije imala. Rekao bih da on sve ovo, u ovim silnim pritiscima, gura maestralno. Veoma je važno samo da dobijemo vreme koje nam je neophodno kako bi se razbistrila cela stvar - rekao je Mitrović.

On je rekao da Srbija hoće da ima nezavisnu poziciju i prijatelje i na zapadu i na istoku, zato, dodaje, ne možemo da se ljutimo na druge koji hoće da rade i sa nama i sa našim neprijateljima.

- Mi mislimo da smo posebno, moramo da se svedemo na ono što se zove međunarodna geopolitika, stvarnost i realnost - rekao je Mitrović.

Kako kaže, uveren je da ne postoji niko u Srbiji ko može da donese bolje odluke od Vučića.

Lusi Mitrović je rekao da je njegov ljubimac bio nešto nervozan poslednih dana, pa je u šali rekao da je možda ljuta što jedino ona nema muzičku numeru posvećenu njoj. - Ipak u avionu je dobila svoju pesmu i razveselila se i sada maše repom kao nekada - rekao je Mitrović.

Mitrović je čestitao svima srećne praznike i poželeo sve najbolje.

Mitrović je nedavno izjavio da je za Pink Media Group - 2023. godina bila je jedna od najuspešnijih u poslednjih 10 godina.

Takođe, on je istakao da ono što ovu kompaniju čini veoma perspektivnom, jeste to što će u sledećoj godini, ako sve bude po planu i ako svi projekti budu funkcionisali onako kako je sa svojim timom projektovao, imati ukupan rebalans od preko 300 miliona evra, što Pink Media Grupu čini jednom od 10 najuspešnijih kompanija u Srbiji.

