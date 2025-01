Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović boravi u Vašingtonu. On je u razgovoru sa voditeljkom Jovanom Jeremić otkrio nove poslovne planove, zbog kojih, između ostalog i boravi u Americi.

Jovana Jeremić je na početku razgovora rekla da će danas u Vašingtonu biti održana inauguracija Donalda Trampa i da se očekuje da 250.000 biti na ulicama.

Ona je upitala Željka Mitrovića šta očekuje od današnjeg dana, kao i to ko će doći u Vašington.

- Ajde prvo da kažemo gde se nalazimo. Nalazimo se u zgradi gde je reprezentativ ofis Pink Media Group. Upravo smo ga proširili i za kapacitete PR-DC-ija, zato što PR-DC ima sve više i više vidljivih razloga da ovde bude kontinuirano. Tako da ćemo posle govoriti o tome šta PR-DC ima od planova i šta ćemo na ovom putu uraditi i kada je Pink Media Group i PR-DC u pitanju. Kao što si rekla, sve je u znaku inauguracije, sve je blokirano, jedva smo došli, pokisli smo kao miševi dok smo stigli do naše zgrade. Nismo ni napravili ovo odmah jer smo morali da se osušimo...Bili smo na nekoliko balova, danas imamo još dva, kao simbol inauguracionog ciklusa, svaki put je tako. Kada sam bio prvi put, na Bušovoj inauguraciji i drugi put na Bušovoj inauguraciji sve je bilo u znak nekih balova i proslava - prisetio se Željko Mitrović i dodao:

To je sajam svetske politike, dođu praktično svi, ili najveći broj državnika iz celog sveta i u relativno super atmosferi prođe svih tih nekoliko dana u znaku davanja zakletve predsednika Amerike, ovog puta Donalda Trampa.

Jovana Jeremić je rekla da mnogi očekuju da će se svet promeniti posle današnjeg dana, te upitala Željka Mitrovića šta on misli.

- Sad, da li će se svet promeniti ili neće, to ćemo videti. Naravno, mislim da ćemo to vrlo brzo videti. Očekivanja svih su da će doći do značajnih pomeranja i da će svet postati mirnije i pravednije, možda i slobodnije mesto. U tom smislu očekivanja su velika, to ćemo sve videti. Ja se ne bavim politikom, kao što znaš. Ne bih baš davao političke ocene, predviđanja i prognoze, ali mislim da, po prvim nagoveštajima i svemu što smo čuli u kampanji, dobar deo sveta to očekuje - rekao je Željko Mitrović.

- Ja mislim da to nema mnogo veza sa odabirom koga zove, mislim da to ovog puta ima veze i sa bezbednosnim protokolom. Kao što znamo, bio je i pokušaj atentata na sad već predsednika Trampa u kampanji. Garantovati bezbednost stotinama različitih državnika nije lako, čak u ovako organizovanom gradu - kazao je Mitrović govoreći o svetskim državnicima koji prisustvuju inauguraciji.

Jovana Jeremić je upitala Željka Mitrovića koliko Pink Media Group postoji u Vašingtonu.

- Ovde smo se formirali pre dve godine, sad će dve godine. Sve više razloga imamo da provodimo vreme ovde. Pre svega PR-DC, pa i Pink Media Group imaju velike planove sa američkim partnerima. Po različitim kategorijama imamo planove, neke mislimo da realizujemo u narednih šest meseci. Mi moramo doneti neke važne odluke narednih dana, nekako se desilo da su sve loptice na našoj strani terena i da mi treba odluke da donesemo, imamo ponude koje su na stolu, vrlo atraktivne - naveo je Željko Mitrović.

Jovana je rekla da se stiče utisak da je američko tržište zainteresovano za proizvode PR-DC.

- Mi pokušavamo da u oblasti bespilotnih letelica proizvodimo relativno jeftine proizvode, kojih nema mnogo u svetu. Danas je sve u obliku raketnih sistema i svako oružje košta jako mnogo. Mi pokušavamo da spojimo komercijalna oružja sa mogućnošću da lete ili da budu izbačeni iz vazduha. Kada spominjemo komercijalna oružja, to su na primer granate, koje proizvodimo decenijama. Kada granate postanu leteće granate, to je potpuno novo oružje - kazao je Mitrović.

Miloš Petrašinović, glavni inženjer PR-DC-ja, rekao je da je važno što su došli u Ameriku na poziv američkih partnera, koji su prepoznali PR-DC kao vodeću kompaniju u razvoju tehnologije letenja, to je ono što je glavno.

- Mi tu dajemo pamet, softver, elektroniku, iz Šimanovaca blizu Beograda, to pravimo u fabrici i možemo biti bilo gde - naveo je Petrašinović.

Kako je rekao, svi se nadaju da će svet biti bezbednije mesto, a tome doprinosi i razvoj bespilotnih letelica.

Željko Mitrović je rekao da će ići u Las Vegas u kojem počinje najveći sajam municije, gde će biti izložen i veliki broj dronova.

- Taj Las Vegas je za nas ključan, tamo smo se dogovorili da napravimo sastanke sa kompanijama sa kojima pregovaramo, čije ponude imamo na stolu. Na kraju kad se sve svede i oduzme, sve se svede na softver čiji smo mi vlasnici, za svaki dron pojedinačno, sve ostalo je lako, sklapanje samih dronova možemo da radimo bilo gde na svetu. To ne određuje kvalitet drona. Kvalitet drona određuje njegov softver - kazao je Mitrović.

Upitan šta znači ako sve prođe kako treba Željko Mitrović kaže da bi, ako sve prođe kako treba, to značilo da bi PR-DC imao nekoliko proizvodnih kapaciteta u svetu.

- Ono čega se nikad nećemo odreći je to da osnovna proizvodnja bude u Srbiji. Ne vidimo za sada nijedan problem zašto te proizvodnje ne bismo replicirali u još nekim zemljama - rekao je Željko Mitrović.

Upitan da li su verovali da će ovoliko postići Željko Mitrović je rekao da jeste.

- Apsolutno smo verovali, verovali smo i da ćemo brže da napredujemo. Mi napredujem, ali svetsko tržište je usporeno. Vojna industrija nije brza kao druge industrije, prolazite razne testove, velike provere, a i mi smo oprezni, nećemo da stanemu na trulu dasku negde. Militari industrija je posebna i drugačija je - zaključio je Željko Mitrović.

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić otputovala je u Sjedinjene Američke Države, kako bi uživo izveštavala o inauguraciji Donalda Trampa, koji će danas preuzeti dužnost 47. predsednika SAD.

Autor: Marija Radić