Đerlek: Još nije registrovan novi soj, imamo problem sa vakcinacijom

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da u Srbiji još nije zabeleženo prisustvo najnovijeg soja kovida, ali da smatra da je s obzirom na porast broja zaraženih samo pitanje dana kada će biti potvrđeno njegovo prisustvo u Srbiji.

On je istakao da i danas u Srbiji imamo isti problem sa vakcinacijom, kako sa kovidom, tako i sa drugim bolestima. Tokom posete Kliničkom centru Niš i razgovora sa direktorima 23 zdravstvene ustanove sa teritorije Nišavskog okruga, Đerlek je istakao da smo tokom decembra imali 500-600 zaraženih dnevno, dok već nekoliko dana imamo više od hiljadu. "Vrlo je zabrinjavajuće što je ta podvarijanta Omikrona vrlo zarazna, najzaraznija do sada, još nemamo iskustva kako vakcine deluju, i ponovo apelujem na sve da se vakcinišu jer je to jedini spas od kovida", poručio je Đerlek. Poručio je da svi treba da se pridržavaju epidemijskih mera koje nikada nisu ni bile ukinute - pranja ruku, nošenja maski u zatvorenim prostorijama, izbegavanju svih vrsti gužve. Državni sekretar je rekao da su obezbeđene nove polivalentne vakcine za kovid, kao i novi antivirusni lekovi. "Posebno apelujem da se vakciniše vunerabilna grupa starijih od 64 godine koji imaju pridružene bolesti, jer su najosetljiviji. Zato i imamo 24 pacijenta dnevno na respiratorima. Zamolio bih mlade da izbegavaju velike gužve, znam da su željni provoda, ali time ugrožavaju svoje najmilije", poručio je Đerlek. On je poručio građanima da "treba da slušamo struku i naše lekare". "Vakcina postoji već 200 godina. Svi oni koji se nisu vakcinisali imali su velike probleme i smrtne slučajeve. Mislim da treba da pravimo kampanju u vezi vakcinacije i ne bih želeo da nam se ponovi ono što smo imali sa malim boginjama, a zatim i kada je bio kovid", rekao je Đerlek. Dodao je da veruje da roditelji treba da snose odgovornost za vakcinisanje svoje dece. "Očekujem da će roditelji shvatiti ovu poruku Ministarstva zdravlja: vakcinišite svoju decu. Kalendar vakcinacije napravili su najveći stručnjaci u ovoj zemlji. To je jedini način da sprečimo bilo koju virusnu bolest i spasimo živote ne samo dece, već i odraslih", poručio je Đerlek.