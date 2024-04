UPALIO SE UV INDEKS! U celoj Srbiji visoko zračenje

U celoj Srbiji danas će biti visok stepen UV zračenja. Kako se može videti na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas se crveni zemlja, s obzirom na to da će UV indeks u većini mesta biti 7, a samo na Paliću, u Vršcu i Negotinu 6, koji je takođe, visok.

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Visok UV indeks u našoj zemlji očekuje se i sutra, kao i u sredu, 1 maja.

Sutra će on biti umeren, odnosno žut, samo u Kraljevu, Kruševcu, na Kopaoniku, u Nišu, Leskovcu, Peći, Prištini i Vranju, a u još manje mesta 1. maja.

Prema prognozi RHMZ, danas i sutra će preovlađivati sunčano vreme sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, koji će u Podunavlju, Pomoravlju i na jugu Banata povremeno biti i olujni.

- U sredu, 1. maja, u južnim, zapadnim i u delovima severne i centralne Srbije, a od četvrtka, 02. maja, i u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom uz postepeni pad dnevne temperature - navodi se na sajtu RHMZ.

Mere zaštite od sunca

Izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova

Koristiti preparate sa zaštitnim faktorom

Faktor naneti najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, i nanositi ga na na svaka dva sata

Nositi kape i šešire sa širokim obodima

Nositi odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom

Redovno proveravati kožu



