STIŽU KIŠA, OLUJNI VETAR I SNEG! RHMZ izdao 3 upozorenja, upaljen i CRVENI METEO ALARM zbog obilnih PADAVINA u ovim delovima zemlje

U Srbiji će danas oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a popodne i uveče sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje i kiša, naročito obilna na jugu i jugozapadu Srbije. Na planinama iznad 1.500 metara sneg.

RHMZ najavio česta naoblačenja sa kišom

Do četvrtka toplo i vetrovito uz česta naoblačenja, povremeno s kišom, ponegde i plјuskovima. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i na planinama dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura u ponedelјak od 5 °C u Timočkoj Krajini do 12 °C na zapadu Srbije, u utorak i sredu od 12 do 20 °C. U četvrtak na severu i zapadu postepeni pad temperature uz slablјenje jugoistočnog vetra, a u Vojvodini i u skretanju na severozapadni pravac.

U petak promena vremena

Od petka hladnije uz prelazak kiše u sneg i u nižim predelima. U subotu sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Za naredne dana na snazi 3 upozorenja

Upozorenje na obilne padavine na području jugozapadne i južne Srbije

Od utorka posle podne do četvrtka ujutro oblačnost koja će u Crnoj Gori uslovlјavati izuzetno obilne padavine (od 100 do 150 mm, lokalno i više) svojom periferijom zahvatiće zapadne delove Kosova i Metohije (uz količinu preko 100 mm), kao i jugozapadnu Srbiju, naročito oblast južno od linije Priboj - Prijepolјe - Sjenica - Novi Pazar, gde će pasti od 40 do 80 mm kiše. Sneg se očekuje samo na najvećim visinama iznad 1500 - 1600 m. U ostalim krajevima Srbije znatno manja količina padavina.

Upozorenje na jak i olujni južni i jugoistočni vetar

U košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata i u jugozapadnoj Srbiji u utorak uveče, noću i u sredu ujutro kada se očekuju udari vetra preko 25 m/s. Rana najava snežnih padavina

U petak od jutarnjih sati sneg će početi da pada prvo na jugozapadu Srbije, a u toku dana i u subotu i u ostalim krajevima. U zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm (najviše na planinama), dok će se u Vojvodini, Beogradu i Pomoravlјu formirati manji snežni pokrivač.

Upaljen crveni meteo alarm

Zbog obilnih padavina u jugozapadnoj Srbiji i na području Kosova i Metohije na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je vreme vrlo opasno.

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navodi se na sajtu RHMZ.

