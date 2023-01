'JA SAM ČOVEK I RODITELJ, POTREBNA MI JE POMOĆ'! Dalibor već 37 dana traga za Ilinkom, za Espreso OTVORIO DUŠU

U pretragu Lima se uključila policija, vatrogasci, Sektor za vanredne situacije, članovi rafting kluba pa i susedi, iz Republike Srpske.

Potraga za Ilinkom Dujović, devojkom zbog koje se digao gotovo čitav Priboj, ušla je u 37. dan, a od nje još uvek nema ni traga, ni glasa!

U pretragu Lima se uključila policija, vatrogasci, Sektor za vanredne situacije, članovi rafting kluba pa i susedi, iz Republike Srpske.

Otac nestale devojke, Dalibor Dujović, još uvek gaji nadu da je Ilinka živa i traga sa svojom ćerkom svakoga dana.

"Loše sam, nemam nikakav rezultat, a tražim je svakodnevno. U potragu je uključena i policija od prvog dana, vatrogasci, lovci, planinari, a imamo i ronioce i ekipu Gorske službe spasavanja. Danas smo pretražili veliki deo oko reke, bilo je šest ekipa na brdu, a ostali su na obalama reke Lim. Od prvog dana postoji samo jedan snimak kada je prolazila pored železničke stanice i prošla nekih 120 metara pored reke, ali ništa više od toga. Postoje indicije da je u reci, ali ja osećam da je u redu i da je živa", rekao je Dalibor za Espreso.

Za Ilinkom se, podsetimo, takođe tragalo i 30. septembra kada je napustila porodičnu kuću i nestala. Tada je posle više od 24 sata potrage pronađena na visu Bić iznad Priboja u lošem stanju, zbog, kako se sumnja, trovanja prouzrokovanog tabletama. Njen otac Dalibor kaže da ne zna razlog Ilinkinog ponovnog odlaska od kuće.

"Ona jako malo prijatelja ima, razgovarao sam sa njima ali ništa konkretno nisam saznao. Imam kući poruku koju je ostavila, navodno oproštajnu. Ne znam razlog ni uzrok njenog odlaska, ona nije plivač, a i ruka joj je povređana još kada se desio pokušaj suicida, ali sada nije ponela tablete. Razmišljam u više pravaca, reku ne isključujem, ali osećaj mi govori drugačije", kazao je naš sagovornik.

Ja sam samo čovek i roditelj

Kako nam je objasnio, punih 37 dana svakodnevno prelazi kilometre u potrazi za ćerkom i proverava svaki trag na koji naiđe.

"Dnevno prelazim 15, 20 kilometara u potrazi za ćerkom, reka je donela mnogo smeća iz Crne Gore i obraćam pažnju na sve što vidim, ali sve to treba detaljno da se proveri. Gde god nađem čizmu, jaknu, trenerku, sve to proveravam. Problem je što je sam teren oko reke vrlo nepristupačan. Preumoran sam, ne znam više ni da li sam subjektivan ili objektivan, ja sam samo čovek i roditelj i potrebna mi je pomoć", istakao je Dujović.

Šta smo moje dete i ja?

Beograđanka Ana Volš (39) nestala je u američkoj državi Masačusets između 31. decembra i 1. januara. Američki, ali i domaći mediji pomno prate ovaj slučaj, policija detaljno istražuje svaki detalj u ovom slučaju. Međutim, prema mišljenju oca nestale Ilinke, nedovoljno pažnje se poklanja drugim nestalim osobama kojih je nažalost mnogo!

"Naravno da nisam ljubomoran ili tako nešto, pratim šta se dešava i to je jako udaljeno od nas. Treba da se podiže galama kad god neko nestane, treba sve da se ispita lai ja postavljam pitanje šta smo moje dete i ja, kamen? Svaki drugi, treći dan neko nestane, želim da se podigne svest. Ja jesam roditelj, ali ne treba samo svoje dete da tražim, svi smo ljudi i treba da se udružimo jer to svakom može da se desi i svi smo mi nečija deca", kazao je on.

Podsetimo, Ilinka je nestala 12. decembra, a poslednji put je viđena na Stazi zdravlja koja se pruža uz obale reke Lim, u starom delu Priboja.

Autor: