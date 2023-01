DANAS 4 VAŽNA UPOZORENJA RHMZ! Obilne padavine prete ovim delovima Srbije - Evo gde se očekuje i do 30 cm snega! NA SNAZI CRVENI METEO ALARM

U Srbiji će danas biti promeljivo vreme, samo će na jugu i jugozapadu biti potpuno oblačno sa obilnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od četiri do 12, a najviša od 12 do 20 stepeni. Vetar umeren i jak, na planinama i u Banatu i sa udarima olujne jačine, posle podne u košavskom području u slabljenju.

U Beogradu će biti promenljivo vreme, toplo i vetrovito. Kiša i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine očekuju se kasnije posle podne, uveče i u toku noći. Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 18 stepeni.

Biometeorološka situacija neće pogodovati većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i psihičkim bolesnicima. Reumatski i bolovi u mišićima su očekivani kao meteoropatske reakcije.

RHMZ izdao je četiri upozorenja koja se odnose na jak i olujni vetar, kao i upozorenja na obilne padavine u vidu kiše

Upozorenje na jak i olujni južni i jugoistočni vetar

Danas u košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar sa najjačim udarima tokom jutra oko 18 m/s.

Upozorenje na obilne padavine za područje jugozapadne i južne Srbije

Do četvrtka ujutro oblačnost koja će u Crnoj Gori uslovlјavati izuzetno obilne padavine (od 100 do 150 mm, lokalno i više) svojom periferijom zahvatiće zapadne delove Kosova i Metohije (uz količinu preko 100 mm), kao i jugozapadnu Srbiju, naročito oblast južno od linije Priboj - Prijepolјe - Sjenica - Novi Pazar, gde će pasti od 40 do 80 mm kiše. Sneg se očekuje samo na najvećim visinama iznad 1.500 - 1.600 m. U ostalim krajevima Srbije znatno manja količina padavina.

Upozorenje na obilne padavine za područje istočne i jugoistočne Srbije

U četvrtak će se zona intenzivnih padavina izmestiti ka istoku i jugoistoku Srbije, gde se očekuje od 20 do 50 mm za 24 h.

Za vikend u zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm (najviše na planinama), dok će se u Vojvodini, Beogradu i Pomoravlјu ponegde formirati manji snežni pokrivač.

"Vrlo opasno vreme"



U celoj Srbiji, izuzev istočnog dela, na snazi je meteo alarm! Crveno upozorenje odnosi se na predeo jugozapadne Srbije kao i za područje Kosova i Metohije, gde opasnost preti od obilnih padavina, ali i jakog vetra i grmljavine, zbog kojih je na snazi žuti meteo alarm.

Autor: