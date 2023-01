Meteorolog Nedeljko Todorović istakao je za TV Pink da smo trenutno na polovini zime, koja je bila i više nego topla, međutim, druga polovina, biće znatno drugačija.

U Beogradu je najtoplije bilo na današnji dan 1939. godine, kada je bilo 19 stepeni, rekao je Todorović, dotakavši se temperatura koje nisu karakteristične za mesec januar.

- Približavamo se toj rekordnoj brojci, ali mislim da je nećemo preći - rekao je, pa dodao:

BIĆE SNEGA

- Dolazi do promene vremena, ali neće biti Sibirske zime. Sutra stiže hladan vazduh sa Severa Evrope. I duvaće vetar. U petak i subotu se očekuje sneg i u nižim predelima. Tako da, to je neko zahlađenje koje se očekuje. Od petka, pa nadalje, maksimalne dnevne će biti između jedan i pet, a najniže su od -2, 0, do 1 stepen. Sumnjam da će u Beogradu biti minusa u narednih par dana - priča Todorović.

PLIVANJE ZA ČASNI KRST KAO U NOVEMBRU MESECU

Govoreći o plivanju za Časni krst, Todorović kaže da je voda oko 6 stepeni, i da jedini problem može da predstavlja vetar.

- Sreća pa je to plivanje na kratke staze. Biće kao da je to novembar mesec - kaže Todorović.

DO 30 CENTIMETARA SNEGA

Kada je u pitanju situacija u Evropi, Todorović kaže da smo pod uticajem ciklona, i nema pojave hladnog vazduha, zato je prisutan tzv ''fenski efekat''.

- Biće snega i kod nas, u nižim predelima od 5 do 10, a u planinskim, maksimalno do 30 centimetara - rekao je on.

Autor: