VRAĆA NAM SE SNEG I ZIMA?! Meteorolog Đurić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednim danima! (VIDEO)

Ono što svakako možemo da očekujemo u narednom periodu je da će temperatura biti i dalje primerena kalendaru, međutim, očekuju se i natprosečno topli dani sa temperaturom oko 10 stepeni, rekao je za Novo jutro TV PINK, meteorolog Đorđe Đurić.

Đurić je rekao da, ako posmatramo statistiku, februar, a pogotovu mart, meseci su za koje se može reći da su poznati po padavinama i snegu na planinama, međutim, dodaje, poslednjih godina generalno imamo manje padavina, čak i usled januara.

- Iako trenutno na vidiku nema neke prave zime u smislu snežnih padavina, može se još uvek reći da zima nije zvanično gotova. Ipak je do kalendarskog kraja zime ostalo malo više od mesec dana - rekao je Đurić i dodao:

- Videli smo u prethodnom periodu smo imali zaista pravo proleće, kada se temperatura kretala oko 23 stepena što su svako vrednosti za april. Evo od juče je došlo do blagog zahlađenja, ali je i dalje je ugodno i nije hladno. Najviše temperature su svakako u plusu. Što se tiče nižih predela i Beograda u narednom periodu biće i dalje bez snega.

Đurić je rekao da nas u sredu u većem delu promenljivo oblačno i suvo, samo još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u planinskim predelima sa snegom.

- U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, sa kratkotrajnom kišom tokom dana. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 7, najviša dnevna oko 11 stepeni Celzijusa - ističe on.

Kako kaže, do kraja nedelje očekuje se malo do umereno oblačno i suvo vreme, ponegde sa slabim jutarnjim mrazem, a tokom dana sa sunčanim intervalima.

Đurić ističe da će početkom sledeće sedmice bili pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama.

Autor: D. S.