OBILAN SNEG I ZAHLAĐENJE ŠIROM SRBIJE! Detaljna prognoza otkriva kakvo vreme nas čeka sledeće nedelje

Nastavlja se serija ciklona sa padavinama. U toku noći i jutra ciklon sa Jadranskog mora doneće nam sneg. Šta se očekuje tokom vikenda i tokom sledeće sedmice saznajte u najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Samo što je Srbiju pred kraj dana napustio jedan ciklon, koji nam je doneo sneg i zabeleo veći deo zemlje i samo što je kratkotrajno došlo do prestanka padavina, Srbiju će ove noći i tokom jutra zahvatiti novi veoma snažan ciklon sa Jadranskog mora, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića.

- U ovom času snažan ciklon premestio se sa Tirenskog mora u srednji deo Jadranskog mora i oblačni sistem sa padavinama koji je zahvatio Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu do jutra će stići i do Srbije. Već toikom noći sneg sa jugozapada stići će do jugozapadnih predela Srbije, a do jutra će se proširiti i na ostale predele Srbije, pa će u svim predelima Srbije biti oblačno sa snegom, a samo na jugu i istoku sa kišom - kaže Đurić.

Tokom dana sneg će padati u većem delu Srbije, dok se kiša očekuje na jugu, jugoistoku i istoku Srbije. Vazdušni pritisak biće ispod normale. Duvaće umeren severoistočni vetar, na jugu i jugoistoku Srbije jugoistočni vetar, a u donjem Podunavlju i na istoku Srbije duvaće jak istočni vetar, navodi se.

- Jutarnja temperatura biće od -3 do 3°C, maksmalna dnevna od 1°C na severozapadu do 10°C na jugoistoku Srbije. Sneg će padati i u Beogradu, a temperatura će se kretati od 0 do 2°C.

U većem delu nižih predela Srbije sa snegom očekuje se snežni pokrivač od 2 do 10-ak cm, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača za 10 do 20 cm.

Inače, napomenuti ciklon sa srednjeg Jadrana tokom dana premeštaće se ka severnom Jadranu i slabiće, a sa njegovim slabljenjem očekuje se i slabljenje padavina i u Srbiji, do večeri u većini predela i prestanak - objašnjava meteorolog.

U nedelju se u većem delu Srbije očekuje promenljivo oblačno, suvo i prohladno, samo još ponegde uz sasvim slabe padavine, ali će u većini predela biti suvo. Maksimalna temperatura biće od 2°C na severozapadu do 8°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 4°C, stoji u prognozi.

- Već u noći ka ponedeljku, novi ciklon sa Jonskog mora premeštaće se preko južnog dela Jadrana ka severnom, pa će Srbiju u ponedeljak sa jugozapada zahvatiti novi oblačni sistem sa kišom. Padavine će zbog priliva nešto toplije vazdušne mase sa Mediterana biti uglavnom u obliku kiše, dok će na planinama padati sneg, a tokom jutra uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima zapadne Srbije. Duvaće veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 7 do 11°C, u Beogradu do 9°C - prognozira Đurić.

Srbija će početkom sledeće sedmice biti i pod uticajem visinskog ciklona, koji će kružiti nad našim područjem. I dok ciklon u prizemlju bude u ponedeljak bude doneo topliju vazdušnu masu sa juga, visinski ciklon u utorak će doneti prodor hladne vazdušne mase iz oblasti Alpa, pa će u utorak biti oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C, navodi se.

- Od srede se pod uticajem visokog vazdušnog pritiska očekuje stabilnije i uglavno suvo vreme, ponegde sa slabim padavinama, uglavnom mešovitog tipa, ali se ne očekuju obilnije padavine poput aktuelnih i onih od prethodnih dana. Maksimalne temperature biće uglavnom od 1 do 5°C, što su uglavnom i prosečne vrednosti za sredinu zime - zaključuje Đurić.

