Zbog malog obuhvata vakcinacijom ipak je došlo do pada kolektivnog imuniteta, koji je doveo do kliničke manifestacije morbila, rekla je za NOVO JUTRO TV PINK prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut.

Male boginje su potvrđene kod 14 osoba sa teritorije Smedereva, od čega je deset nevakcinisanih, a četvoro sa nepoznatim ili nepotpunim vakcinalnim statusom.

Dr Jovanović je rekla, s obzirom da smo sada imali prilike da vidimo, da je zbog malog obuhvata vakcinacijom ipak došlo do pada kolektivnog imuniteta, a koji je doveo do kliničke manifestacije morbila, vraćamo se, kako kaže, u sličnu situaciju kao što smo imali 2017. i 2018. godine, sa velikom nadom da nećemo imati tok koji je tada bio zabeležen.

- Tada je bilo 5800 potvrđenih slučajeva, nažalost, bilo je i 15 smrtnih ishoda. Četvoro dece mlađe od 5 godina je tada izgubilo život i jedna trećina svih slučajeva koji su bili tada registrovani, lečena je bolnički – rekla je dr Jovanović.

Kako kaže, to ukazuje na težinu kliničke slike morbila, ali i na brzinu širenja.

- On je sada prisutan u cirkulaciji, prenosi se kapljičnim putem. Inkubacija traje 14 do 18 dana, i osoba koja se nalazi u inkubaciji je čak četiri dana pre nego što dođe do izbijanja ospe infektivna, čak i po izbijanju ospe, naredna četiri dana je i dalje infektivna – rekla je dr Jovanović.

Ona ističe da je to period koji je prilično dug, osoba može da e zna da je zaražena, a da istovremeno širi virus koji dovodi do morbila.

- Kada govorimo o padu obuhvata vakcinacijom MMR vakcine, sigurno je sama pandemija kovida uticala na njega. Zbog celokupnog stanja koje je ukazivalo na mogućnost privremenog odlaganja vakcinacije, koju su roditelji sami odabrali u tom momentu. Zato sada molimo roditelje, da, ukoliko je došlo do nekog preskakanja vakcinacije da se ona obavi sada – rekla je dr Jovanović.

Kako kaže, kada je u pitanju prepoznavanje morbila, sama bolest kreće kao respiratorno oboljenje, sa kijavicom i curenjem nosa, zatim se javlja konjuktivitis, zatim i ospa od lica ka dole, ali i temperatura i opšta slabost deteta.

- Komplikacije su veoma česte kada su u pitanju morbili, najčešća komplikacija je upala pluća koja je ujedno i najčešći razlog za hospitalizaciju – rekla je dr Jovanović.

