Ružić: Obrazovni sistem u Srbiji na ponos državi i građanima, sva deca imaju pravo na obrazovanje!

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da je obrazovanje dragulj razvoja svakog društva i da, ako tako budemo sagledali naš obrazovni sistem, imamo čemu da se nadamo i pored svih teškoća koje su nas zadesile.

Govoreći na tribini „Obrazovanjem do jednakosti i razvoja“ u zgradi Opštine Novi Beograd, koju je organizovao Fond „Svetozar Marković“, Ružić je rekao da je obrazovni sistem u Srbiji na ponos državi i građanima.

"Ima još mnogo toga da se uradi, ali je mnogo toga i urađeno. Značajno je da možemo da ukažemo na to da je trend obuhvata što većeg broja dece, od predškolskog pa sve do fakulteta", poručio je Ružić.

On je istakao da sva deca imaju pravao na obrazovanje, bez obzira gde žive, kakvog su materijalnog statusa ili veroispovesti.

"Nemojmo zaboraviti da je kod nas, prema Ustavu, osnovno obrazovanje obavezno, dok srednje još uvek nije. Prema Planu obrazovanja do 2030. i obavezno srednjoškolsko obrazovanje trebalo bi da uđe u Ustav, što će dovesti do većeg finansijskog opterećenja obrazovnog sistema", rekao je ministar.

On je istakao da je posebna pažnja posvećena obuhvatu dece iz osetljivih grupa, pre svega dece iz materijalno ugroženih porodica, romske dece i dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

"Mislim da smo uspeli kao sistem da smanjimo stepen odustajanja od školovanja upravo u tim kategorijama, što je veliki uspeh. Imamo povećanje 20 odsto romske dece u predšskolskim ustanovama, 20 odsto romske dece više koje završi srednje obrazovanje", istakao je Ružić.

On je podsetio da se u Srbiji nastava izvodi na jezicima nacionalnih manjina, a da na osam manjinskih jezika imamo obrazovanje na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i da je povećan broj stipendija.

Ministar ističe i da je veoma važno da se omogući boravak što većem broju dece u predškolskim ustanovama.

"U saradnji sa Svetskojm bankom radimo nove objekte i dograđujemo postojeće, posebno u manjim mestima i seoskim sredinama, i na taj način ćemo obezbediti mesta za 11.000 dece. Čitav ovaj projekat radimo sa fondacijom Novak Đoković koja je uradila 180 soba, a uradiće još 100", rekao je ministar.

Govoreći o besplatnim udžbenicima za đake, Ružić je rekao da njegovo Ministarstvo već dugi niz godina obezbeđuje 750 miliona za udžbenike deci iz posebnih kategorija.

"Nepunih 20 odsto đaka dobija te udžbenike, od onih sa invaliditetom do onih posebno nadarenih. To je 90.000 učenika. Kada se tome dodaju besplatni udžbenici od lokalnih samouprave, verujem da taj broj ide i do 30 odsto", navodi Ružić.

On dodaje da je u poslednjih 10 godina mnogo urađeno na školama i obdaništima, a da će sada biti i na visokoškolskim ustanovama.Kako je rekao, prvi će na red doći umetnički fakulteti u Beogradu, a zatim geografski, beozbednosni, biološki, tehnički, matematički.

Ružić je naglasio da država subvencioniše boravak studenata u domovima od 64 do 76 procenata i navodi da doručak, ručak i večera u studentskim menzama koštaju 289 dinara.

Najavio je da je u planu nova kula u Studentskom gradu u Novom Beogradu sa 1.000 novih mesta, da se završavaju radovi u Nišu gde će biti još 400 novih mesta, kao i u Novom Sadu, a da je u planu i rekonstrukcija dve kule doma na Karaburmi.