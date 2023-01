'PRIPREMA HRANE JE NAJBITNIJA!' Specijalista ishrane savetuje KOJU HRANU TREBA JESTI U HLADNIM DANIMA, a bez OVIH vitamina nikako ne smemo! (VIDEO)

Specijalista ishrane prof. dr Veroslava Stanković, rekla je za PINK, da u hrani ima svega i samo treba znati koju hranu upotrebljavati, ali još je bitnije znati na pravi način pripremiti hranu.

- Nepravilan način pripreme može da dovede do uništenja vitamina i minerala. Imunitet i imune ćelije su u osnovi proteini, kao i tri četvrtine našeg organizma, tako da bi trebalo da unosimo pre svega posne proteine. To su pre svega belanca, riba, piletina, junetina. Nećemo da zaobiđeno i svinjetinu i jagnjetinu, samo u manjim količinama – rekla je dr Stanković.

Kako kaže, pre svega treba potencirati na belom mesu koje je bogato amino kiselinama.

- Treba napomenuti i namirnice biljnog porekla, i tu pre svega spava pasulj i ponekad soja, iako nisam zagovornica soje. Sočivo takođe može, kao i pasulj, i deca ga mnogo vole, a brzo se i priprema. Brza i vrlo nutritinvo kvalitetna – rekla je dr Stanković. Ističe da su to namirnice koje mogu da nam nadoknade proteine.

- Bakterije u crevima su izuzetno važne za zdravlje i za izgradnju imuniteta, i to ne samo za dobrobit crevnog, već i respiratornog zdravlja. To su pre svega fermentisane namirnice, kiselo mleko, jogurt ili kefir. Takođe, tu je i kiseli kupus i salate, kao i povrće i voće u sirovom stanju – rekla je dr Stanković.

Ona ističe da su voće i povrće poznati kao namirnice koje nas štite, dodaje da su takođe bitne i amino kiseline koje ne štite imunitet, ali utiču na naše ćelije i štite ih od oksidacije uticaja virusa.

Kada su preparati i suplementi u pitanju, dr Stanković kaže da su oni ponekad potrebni, posebno u zavisnosti od načina života. - Magnezijum se preporučuje da se uzima, jer ne može da se uzme iz hrane u velikoj količini – rekla je dr Stanković.

Kako kaže, što se tiče vitamina C, njega ponekad treba uneti, ali dodaje, on lako oksidiše u spoljnoj sredini, pa tako mehanička obrada voća, dovodi do uništenja vitamina C.

Tako da, dodaje, i njega je dobro povremeno uzeti posebno u hladnim zimskim danima.

