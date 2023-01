OGLAS ZA ŽENIDBU NASMEJAO SRBE! Pohvalio se 'završenom školom' traži obrazovanu, a kad vidite pravopis... ČOVEK JE HIT

Muškarac je dao oglas za ženidbu, a kad čujete koji su mu prioriteti - nećete se uzdržati od smeha

Nesvakidašnji oglas osvanuo je na društvenim mrežama, a reč je o muškarcu koji traži devojku za ženidbu, pod uslovom, naravno, da zadovoljava određene kriterijume.

Pa tako, on u ovom urnebesnom oglasu koji je nasmejao hiljade i hiljade korisnika Interneta, kaže da, budući da je on sam "završio školu", očekuje i da njegova izabranica bude obrazovana. Sve bi to bilo u redu da oglas nije sastavljan toliko nepismeno i da nije prepun slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka, da je prosto neverovatno da bi ga jedna školovana osoba napisala.

Ipak, najsmešniji su kriterijumi vezani za njeno zdravlje, ali i boravak na društvenim mrežama.

Pogledajte koji su njegovi zahtevi, ali obratite pažnju i pravopis.

Gglas je velikokm brzinom naišao na najduhovitije komentare na mrežama, a čini se da ih je kriterijum o malokrvnosti najviše uveselio.

- Znači da je punokrvna! Pa to je ženska i po - komentarisali su.

