JOKIĆEV ODGOVOR NA OVO PITANJE SE I DALJE PREPRIČAVA! Kome bi od saigrača poverio KONJE na čuvanje? Postoji SAMO JEDAN čovek! (VIDEO)

Nikola Jokić trenutno se nalazi u Indijanapolisu gde će u noći između nedelje i ponedeljka učestvovati na ol-star meču. Na jednoj od konferencija za medije Jokić je dobio "nezgodno" pitanje - kome bi od saigrača dao konje, za koje svi znaju da su mu omiljeni, na čuvanje, a njegov odgovor se prepričava.

Srbin je zastao, morao dobro da razmisli, pa je ipak označio jednog košarkaša.

- Trenutnom saigraču? Hmmm... Mislim da ću reći... Aron Gordon. Zato što vozi bicikl i zato što je bio sa mnom u Somboru i video je šta se tamo dešava, tako da zna kako izgleda taj posao - rekao je Nikola Jokić.

Nikola Jokic on what player he would trust with his horses: “Aaron Gordon. Because he drives a bike and he was in my hometown, so he kind of saw how it happens, how it looks.”pic.twitter.com/KD3yJb6hda