STIŽE PRAVA ZIMA: Hladno sa snegom i kišom, najviše 5 STEPENI

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, posle podne sa slabim snegom na jugu i istoku, a ponegde se u nižim predelima očekuje i kiša.

Krajem dana i tokom noći očekuje se intenziviranje padavina i u svim predelima sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima i povećanje visine snega u planinskim, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren, u košavskom području jak vetar, a u Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni, istočni. Najniža temperatura biće od -3 do 1, a najviša od 1 do 5 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno. Najniža temperatura oko nula, a najviša oko 2 stepena. Uveče i tokom noći oblačno sa snegom, pa se očekuje formiranje manjeg snežnog pokrivača, vetar u slabljenju i skretanju na severoistočni.

Prema izgledima vremena u narednih sedam dana, do 2. februara, biće oblačno i hladno sa snegom, veća količina padavina očekuje se u petak.

U nedelju postepeni prestanak padavina. Na istoku Srbije i ponegde u Banatu u petak i subotu mešovite padavine - kiša i sneg. U nižim predelima južnije od Save i Dunava uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, dok će se u Vojvodini ponegde formirati manji snežni pokrivač. Na planinama se očekuje više snega uz povremenu vejavicu.

U ponedeljak suvo, a od utorka novo prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama - kiša i sneg, na planinama sa snegom. Do kraja perioda sneg se očekuje samo u brdsko-planinskim predelima.

Autor: