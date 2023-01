Srbija se ponovo beli, i tek će: Ovo je najnovija prognoza meteorologa

U Srbiji se tokom dana sa juga i istoka očekuje jače naoblačenje sa snegom, pa će sneg u četvrtak tokom večeri i noći padati u većem delu zemlje, slabim do umerenim intenzitetom, prognozira meteorolog Đorđe Đurić.

Pad vazdušnog pritiska uvod je u promenu vremena. Pod uticajem ciklona, Srbiju će zahvatiti sistem sa snegom, a nad našim područjem očekuje se i hladna vazdušna masa.

Maksimalna temperatura kretaće se od 2 do 4, a u Beogradu do 3 stepena. Subjektivni osećaj biće da je mnogo hladnije, jer će duvati umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. U toku večeri vetar će biti u slabljenju.

Na severu Vojvodine i na jugu Kosova i Metohije biće uglavnom suvo.

- U većini nižih predela Srbije i u Beogradu formiraće se manji snežni pokrivač, manje-više oko 5 centimetara, lokalno i više, dok će u planinskim predelima doći do povećanjeg postojećeg za oko 10 centimetara. Timočka i Negotinska Krajina, delovi Banata, sever Vojvodine i Kosova i Metohije mogu ostatati bez snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura će iznositi oko 0, a maksimalna dnevna od 1 do 3 stepana na istoku Srbije i na jugu Metohije do 5.

- Temperatura u Beogradu kretaće se uglavnom oko 1 stepen. U nedelju tokom dana sledi slabljenje padavina, do kraja dana i večeri i prestanak. U ponedeljak u Srbiji će biti suvo i prohladno sa sunčanim intervalima, uz slab jugozaapdni vetar. Maksimalna temperatura iznosiće od 2 do 5, a u Beogradu do 3 stepena - priča Đurić.

U noći ka utorku u severnim, a u utorak i u ostalim predelima Srbije, očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće u neznatnom porastu, a po prodoru hladnog fronta u padu, uz jak severozapadni vetar.

- U sredu se očekuje suvo vreme, ali u četvtak će još jedan identintičan sistem pogoditi Srbiju, uz prolazne i slabe padavine.

Prema trenutnim prognozama nakon 5. februara ojačaće termički visinski greben, uz priliv tople vazdušne mase sa Mediterana, dok će u prizemlju biti prisutan anticklon, uz visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti suvo, stabilno i toplije, uz maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni, dok se u jutarnjim časovima očekuju magla i slab mraz.

Iako nas narednih dana očekuje vreme u skladu sa kalendarom kao i sneg, one prave zime nema na vidiku, osim na planinama koje imaju idiličnu zimsku sliku sa više nego dovoljno snežnog pokrivača. Planinski centri na većim visinama sa prethodnim snežnim padavinama obezbedili su zasigurni prirodni snežni pokrivač u narednih mesec i po dana.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5 stepeni, one će u narednom periodu biti u skladu sa kalendarom. Do kraja januara i tokom prvih dana februara vreme će u potpunosti biti u skladu sa kalendarom, da bi nakon 5. usledilo otopljenje.