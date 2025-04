UJUTRU MRAZ, A POPODNE SUNCE I VISOKE TEMPERATURE! Stigla nova prognoza RHMZ: Do subote toplo, a onda opet PLJUSKOVI

Tokom današnjeg dana dolazhilo je do smene oblaka i sunca, ali je dominiralo pretežno sunčano vreme. Do kraja dana u većem delu zemlje očekuje se pretežno vedro sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom.

Sutra ujutru moguć mraz u pojedinim delovima zemlje.



- Sutra jutro sveže, na jugu i jugoistoku Srbije ponegde i sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 11 °S, a najviša dnevna od 20 do 23 °S - navodi se u najnovijoj pognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Od nedelje ponovo zahlađenje

Do subote pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 °S, a samo se u četvrtak i petak posle podne u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Od nedelje promenljivo, nestabilno i malo svežije vreme mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 °S.

