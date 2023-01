OLUJNI VETAR, PLJUSKOVI I SNEG! Dan pred nama potpuno haotičan: Evo vremenske prognoze i za naredne dane!

Vreme u Srbiji danas promenljivo i vetrovito.

Duvaće jak, ponegde i olujni severozapadni vetar, a smenu sunčanih i oblačnih intervala pratiće povremene padavine u vidu kratkotrajne kiše ili susnežice u nizijama i snega u brdsko-planinskim predelima.

Lokalno se očekuju i pljuskovi kiše i snega. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 3 do 7 stepeni, saopštio je RHMZ.

U Srbiji u prvoj dekadi februara česte promene vremena uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, koji će biti praćeni povremenom kišom i snegom.

Na planinama dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.

U sredu toplije sa maksimalnom temperaturom od 7 do 13 stepeni, u četvrtak temperatura u postepenom padu, pa će od petka do kraja perioda 7. februara biti uglavnom u intervalu od 0 do 7 stepeni.



I u Beogradu promenljivo i vetrovito. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, a smenu sunčanih i oblačnih intervala pratiće kratkotrajna pojava kiše i snega ili pljuska snega.

Najniža temperatura od -1 do 1, a najviša oko 6 stepeni.

Vreme narednih dana

Autor: