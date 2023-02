Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić je za Pink istakla da je novi sistem zakazivanja pregleda kod lekara specijaliste zasigurno urodio plodom, a da će upravo danas dobiti podatke koliko je to doprinelo u našem zdravstvu.

Danas će, kaže ministarka, dobiti rezultat koje sve klinike nisu odgovorile na taj zahtev. Kako kaže, verovatno će doći do izvesnih korigovanja koja će trajati do sredine februara, a da će do kraja meseca taj sistem potpuno funkcionisati.

- Tražila sam spiskove za magnetnu rezonancu, povučena primerom iz ustanove gde sam radila... Tražila sam pored imena i matični i LBO broj, jer su ranije postojali neki virtuelni pacijenti. Sada insistiram da se magnetne razonance zakazuju preko sistema, i do kraja ove nedelje dobijam kompletne spiskove, da vidimo gde ima mesta - rekla je Grujičić.

Kako je objasnila, kolege u KC Srbije su prošle godine u dve smene, uradili oko 12.000 pregleda, na šta i ostale ustanove treba da se ugledaju.

- Problem su kadrovi, mnogo ljudi je otišlo u privatnu praksu, međutim, na sreću, primili smo dosta mladih ljudi. Problem su i onkološki pacijenti, jer su vam radiolozi neophodni. Nadam se da bar 24 pregleda minimalno mogu da se urade. I onda ćemo rasporediti, ako ima mesta u Zemunu. Što ne Zemun, Institut za radiologiju? - priča Grujičić.

U KC Srbije su 4 magnetne rezonance u funkciji, gde postoji i peta, koja je za hitne slučajeve. U preostalim ustanovama ima još 3, što je ukupno sedam, rekla je doktorka, navodeći da je u planu da se nabavi još nekoliko.

Ministarka je potom poručila građanima da je preventiva ključ u lečenju, i da je neophodno proveravati zdravlje, iako se dobro osećamo.

- Red je i da Zvezdara dobije magnetnu rezonancu. Termini moraju da budu popunjeni. Za dobro funkcionisanje sistema je neophodna kontrola. I ove kolege koje su u penziji, koji su iskusni, ja mislim da treba da se napravi odeljenje koje će se baviti unutrašnjom kontrolom - rekla je Grujičić.

Grujičić je govorila i o skenerima, čija je nabavka u planu.

- U sve domove zdrvalja i bolnice ćemo ubaciti digitalne aparate. Sada se rade optički kablovi do svake ambulante. Znaćemo sve, koliko gde ljudi ima, koliko stomatologa, moramo vratiti medicinu rada u domove zdravlja... Medicina rada je neophodna, jer je na taj način neophodno da ljudi imaju sopstveni prihod. Mnogo je štete napravljeno dvehiljaditih godina u zdravstvu - dodala je ona.

Autor: