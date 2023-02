DANAS NAS OČEKUJE NOVO NAOBLAČENJE I BLAGI PAD TEMPERATURE: Oblaci u celoj ZEMLJI - Evo kakvi dani su pred nama!

U četvrtak malo niže temperature uz novo naoblačenje sa povremenom kišom koje se širi od severa ka jugu tokom dana. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu zemlje i u Negotinskoj krajni umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 9°C. Uveče moguća sporadična pojava kiše u centralnim i južnim krajevima uz temperaturu u 22h od 3°C do 5°C.

Beograd: U četvrtak promenljivo oblačno sa povremenom kišom prepodne, a popodne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 8°C. Uveče moguća kiša. Temperatura u 22h oko 4°C.

Niš: U četvrtak tokom dana razvoj slabe do umerene oblačnosti sa sunčanim intervalima ali i pojavom sporadične kiše. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 8°C.

Užički region: U četvrtak sa slabim prizemnim mrazem ujutru, a tokom dana promenljivo oblačno sa pojavom povremene kiše ili slabe susnežice, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do -1°C, a maksimalna od 6°C do 7°C. Na Zlatiboru i Tari sa snegom i oko 1°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U četvrtak rano ujutru i prepodne sa kišom povremeno ali uz brzo razvedravanje i sunčane periode tokom dana. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 7°C do 8°C. Uveče pretežno suvo uz temperaturu u 22h od 3°C do 4°C.

Novi Sad: U četvrtak ujutru moguća slaba povremena kiša, a tokom dana suvo uz duže sunčane periode. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 8°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 4°C.

Subotica: U četvrtak ujutru sa povremenom kišom, a tokom dana suvo uz duže sunčane periode. Vetar umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 3°C.

Vreme narednih dana: U petak promenljiva oblačnost sa povremenom kišom ali i sunčanim intervalima tokom dana. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 8°C. Uveče sa kišom u centralnim i južnim predelima uz temperaturu u 22h od 3°C do 6°C.

