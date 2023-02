OVA 4 UREĐAJA SVI IMAMO U STANU, A ONI SU TEMPIRANE BOMBE: Šef vatrogasaca upozorava: Može doći do KATASTROFE!

Cela kuća nedavno je izgorela u požaru u jednom beogradskom naselju, a uzrok požara bio je laptop koji se punio. Stručnjaci upozoravaju da se svi kućni uređaji moraju koristiti u skladu sa uputstvom, te da čak i najobičniji punjači, za telefon ili laptop, mogu izazvati požar u kom možete ostati bez doma!

Pojedini uređaji koje svi koristimo i imamo u svojim domovima mogu postati prave tempirane bombe ukoliko se koriste na neadekvatan način ili ostave bez nadzora. Postoji jedna stvar koju svi radimo, a može nas koštati krova nad glavom.

Dragan Miković, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, objašnjava da nijedan uređaj koji se koristi u domaćinstvu nije opasan ako se adekvatno koristi.

- Svi uređaji koji se kupuju u prodavnicama podležu sertifikatima i garancijama, korišćenje uređaja i eventualne opasnosti zavise od nas. Važno je da se prilikom upotrebe tih uređaja pridržavamo uputstva koje je sam proizvođač predvideo. Ukoliko primetimo da nešto nije kako treba, bilo da je reč o beloj tehnici, računarima, klima-uređajima, elektroinstalacijama, grejnim telima, moramo odmah da pozovemo ovlašćenog majstora ili uređaj odnesemo u servis - objašnjava naš sagovornik.

Miković napominje da svaki uređaj koji se ne koristi pravilno nosi sa sobom opasnost.

- Kako možemo da prepoznamo da nešto nije u redu kod tih elektrouređaja - oni najpre počnu da se greju, ako osetimo, recimo, da je punjač od laptopa ili telefona baš topao kad hoćemo da ga isključimo, to znači da nešto nije u redu. Danas su osigurači pretežno automatski, pa ukoliko se desi da osigurač iskoči, znači da negde na toj elektroinstalaciji nešto nije u redu, da postoji opterećenje i moramo da reagujemo i pozovemo majstora - ističe sagovornik Kurira.

On posebno naglašava da punjači od računara i telefona nikako ne bi trebalo da ostaju priključeni na mrežu nakon što se punjenje završi.

Nisu napravljeni da rade non-stop

Dragan Miković, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, kaže da uređaji koji se koriste u domaćinstvu, kao što su televizor, laptop, klima-uređaj, nisu predviđeni da 365 dana budu uključeni na mrežu:

- Trebalo bi da ih isključujemo iz struje kad izlazimo na duže vreme iz stana, ne bi trebalo da ostavljamo klimu da radi kad nismo tu. Ako putujemo na nekoliko dana, trebalo bi sve uređaje da isključimo iz struje, pogotovo grejalice. Grejalice nikako ne treba prekrivati tkaninama ili nekim drugim materijalima, niti ih ostavljati blizu zavesa ili prekrivača, komada nameštaja. Može doći do pregrevanja i može se upaliti nešto.

- Ne bi trebalo da ostavljamo punjače u produžnim kablovima ili utičnicama, već da ih komplet skinemo s mreže. Opasno je da ostanu uključeni jer može doći do havarije. Mi svi kažemo "neće meni da se desi", a upravo treba da postupamo tako da se nikad ne desi, a ne da iskušavamo. Pored toga, nikako ne treba ostavljati hranu da se krčka, a za to vreme da se ode kod frizera ili do prodavnice. Često to ljudi rade. Ili, recimo, stave ručak, pa malo prilegnu da dremnu. Pored opasnosti od izbijanja požara, i taj dim koji se stvori od sagorevanja hrane može biti opasan!

Miković zaključuje da svaki uređaj koji se ne koristi kako treba može da izazove probleme, posebno ako se ostavi bez nadzora.

