OPREZ! Ovo su najčešći UZROCI POŽARA u vašem domaćinstvu - Električar objasnio šta su TEMPIRANE BOMBE u vašem stanu

Samo za poslednja 24 sata tri velika požara. U jednom od njih, koji je izbio u Sopotu nastradalo je jednogodišnja devojčica. U zimskom periodu, požari su učestali zbog opterećenosti električnog sistema i grejalica ostavljenih bez nadzora.

Požari u zimskom periodu nisu retki a u danu se u čitavoj zemlji desi i do 70 intervencija. Najčešći uzroci požara su kvar na instalacijama ili loše održavanje ložišta.

- Najčešći uzroci su nepravilno rukovanje pećima na čvrsto gorivo, nestručno rukovanje električnim grejalicama, ostavljanje zapaljivih stvari blizu električnih grejalica, preopterećenje električnih instalacija i neispravna instalacija u zgradama, kućama je vrlo često uzrok nastanka požara - kaže Aleksandar Krstić, šef odseka u upravi za Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Kako bismo sprečili požare, potrebno je redovno održavanje dimnjaka, kupovina proverenih produžnih kablova i neostavljanje grejnog tela bez nadzora, kaže naš sagovornik.

Preventiva je veoma važna i treba obraćati pažnju na preventivu, posebno pre početka grejne sezone. Da naši sugrađani koji koriste peći na čvrsto gorivo pripreme svoje dimovodne kanale, očiste, provere da nisu napukli, da peći očiste i da jednostavno ne ostavlljaju nikako bez nadzora. Što se tiče električnih instalacija, imamo električare koji mogu da provere, proveriti i elektropeći, nikako ostavljati uključene bez nadzora, nikako ih ne prekrivati i tako možemo sprečiti mnogo požara u zimskom periodu.

Produženi kablovi i kvarcne grejalice kao tempirane bombe

A da li su peći koje kupimo za par hiljada dinara pouzdane, produžni kablovi dugotrajni, a punjači za telefon bezbedni, pitali smo električara.

- Moje iskustvo je da su kvarcne grejalice najgori vid grejanja. One greju donju površinu, tepihe, etisone, parket, bilo šta i podiže temperaturu. Samim tim, kućni ljubimci, starije osobe mogu da obore tu grejalicu i da naprave požar. Iskustva su i da punjač i ako ostane na mreži mogu da naprave požar. Produžni kablovi samo za male uređaje kao što su mikseri, telefoni, televizori oni su dozvoljeni za produžne kablove koji su atestirani. Grejna tela ne, to nikako nije dozvoljeno. Grejna tela nisu dozvoljena da se koriste preko produžnih kablova, iako na njima piše 3000 vati, to nisu uređaji koji moraju da idu direktno na mrežu - kaže Din Ugljanin, električar.

Na pitanje, smemo li sami gasiti požar, vatrogasci kažu: „požar se gasi čašom vode“, što znači da je primećen na vreme. Ukoliko je reč o požaru na eletričnim instalacijama ili uređajima, jedini savet je isključiti uređaj iz struje, a potom odmah pozvati vatrogasce. Nikako gašenje vodom. Čak i ako je bio mali požar, uvek je savet pozvati vatrogasce jer se može desiti da požar bukne iznova.