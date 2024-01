Ovi aparati su najčešći UZROČNICI POŽARA - Električar objašnjava gde grešimo i šta nikako ne smemo da radimo

Zbog loših instalacija i nepravilnog korišćenja električnih aparata može buknuti požar u objektu. Nažalost, poslednjih dana zabeležili smo nekoliko incidenata, te smo istraživali iz kog razloga mogu nastati i šta nikako ne smemo da radimo.

Kako kaže naš sagovornik, loša edukacija mušterija i kupaca, zapuštenost i dotrajalost instalacija i aparata su suštinski uzročnici požara u stanovima i lokalima koji za par sati progutaju objekat, objašnjava za Telegraf.rs električar jednog beogradskog servisa.

- Bilo da je obična grejalica, veš mašina ili bojler, najčešći uzročnik je zapuštenost aparata, a uz to ljudi izbegavaju da zovu majstora do krajnjih granica. Tako se pregreju instalacije, dotraju jednostavno i onda su one neophodne za servisiranje i zamenu. Ljudi tada vraćaju osigurač, iznova i iznova, a to je zapravo znak da treba da pozovu majstora - priča električar iz Beograda.

Dešavalo mu se, kako kaže, da ga zovu, a zatim nakon 15 minuta otkažu jer "sami poprave".

- Mušterijama i kupcima treba objasniti da, kada padne osigurač, moraš da zoveš majstora, a ne ti da čačkaš. Znate koliko puta me zovnu i kažu "Ne radi mi bojler", pa posle 15 minuta otkažu poziv i jave "Podigao sam osigurač, sad radi", a u stvari je to predznak da se greje instalacija, da ima otpor u bojleru i da će se nešto desiti. Tako je isto i sa grejalicama i ostalim aparatima - objašnjava.

Kod struje je, kako ističe, najbitniji kontakt, a ne uređaji.

- Uređaji, kakvi god da su, oni su atestirani i imaju svoj naponski kod pod kojim trebaju da se priključuju kao i svoje sigurnosne elemente. Uzrok požara su neadekvatni kontakti i uključenja aparata na instalacije koje za njih nisu naponski predviđene - ističe.

Butan-boce mogu biti opasne

Svaki korisnik plina u stanu treba da kupi kućni detektor gasa, koji je jeftin i ako se gas oseti - potrebno je najpre otvoriti prozore da ne dođe do varnica, preporuke su Dragana Stevanovića, sudskog veštaka za elektrotehniku i profesora Vladimira Bogićevića iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Da li smo izvukli pouke iz dva požara u Kineskom tržnom centru. Dragan Stevanović, sudski veštak za elektrotehniku i profesor Vladimir Bogićević iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture govorili su za Javni servis o mogućim scenarijima požara i kakao ih preduprediti.

Pominju se tri scenarija: sumnja se na grejač, na butan-bocu i na to da je požar podmetnut.

Dragan Stevanović, sudski veštak za elektrotehniku rekao je da je nezahvalno davati prognoze i mišljenja bez detaljne istrage, ali da nije isključen treći scenario - podmetanje požara.

Podsetio je da je govorio i posle prvog požara u Kineskom tržnom centru.

"Tada sam rekao da je to objekat koji je najverovatnije sa povećanim rizicima, tu najmanje 200 lica cirkuliše i da bi trebalo da postoji plan zaštite od požara, da se tačno znaju preventivne organizacione mere i koji ljudi dežuraju“, napomenuo je Stevanović.

Govoreći o kontroli butan boca, Bogićević kaže da svaka butan-boca koja se stavlja u promet, mora da bude prekontrolisana od strane imenovanog tela na zahtev onoga ko je vlasnik boce. Punionice kada primete da je istekao periodični rok od deset godina - šalju bocu na periodičnu kontrolu.

Navodi da on kontroliše sve punionice, da li ispravno rade, da li odvajaju boce da ne bi došlo do prodaje boce koja nije uopšte usaglašena sa međunarodnim propisima, to je recimo ADR - međunarodni propis o transportu opasne robe u drumskom saobraćaju.