UŠAO NA AUTO-PUT PA PLATIO 1.000 DINARA: Greška koja skupo košta - Evo šta nikako nije smeo da uradi!

Ako uđete na auto-put i iz bilo kog razloga izgubite kartu, ne preuzmete je, ili odmah izađete, a sistem ne može da registruje gde ste tačno ušli – naplata će biti kao da ste prešli najdužu moguću relaciju.

To je standardna praksa, koja može dovesti do toga da platite i do 1.000 dinara, čak i ako ste se na putu zadržali samo nekoliko minuta.

Ova situacija najčešće se dešava kada vozači greškom uđu na auto-put, pa pokušaju odmah da se okrenu i izađu – misleći da im to neće biti naplaćeno ili da će platiti minimalni iznos. Međutim, ako ne preuzmete kartu na ulazu ili sistem ne prepozna vaš ulazak, smatra se da ste prešli čitavu trasu, što automatski podiže cenu putarine.

Šta kažu vozači?

- Ušao sam greškom na auto-put kod Kuzmina, hteo sam samo da se okrenem i izađem na prvoj rampi. Bio sam unutra bukvalno dva minuta. Na izlazu mi je radnik rekao da moram da platim 1.000 dinara, jer sistem ne prepoznaje da nisam prešao celu trasu. Bio sam u šoku - kaže mladić iz Sremske Mitrovice.

Šta možete da uradite u takvoj situaciji?

U nekim situacijama, ako vozač odmah izađe sa auto-puta i objasni da je greškom ušao i nije prešao stvarnu deonicu, može se desiti da mu ne bude naplaćena putarina ili da bude evidentiran tzv. „nulti“ prolaz, odnosno prolaz bez naplate.

Međutim, ovo nije zagarantovano i često zavisi od pristupa radnika na rampi i konkretnih okolnosti. Zato mnogi vozači ipak dobiju naplatu minimalnog iznosa, koja može biti i do 1.000 dinara, kao kazna za grešku ili zbog procedura koje prate naplatu.

Uvek je najbolje odmah objasniti situaciju i videti da li je moguće izbeći naplatu, ali se i treba pripremiti na to da će putarina možda ipak biti naplaćena.

Ako ste slučajno ušli na auto-put, a odmah zatim poželeli da se vratite, važno je da:

Odmah se obratite radniku na rampi i objasnite situaciju – da ste greškom ušli i da niste nastavili putovanje.

Sačuvate račun i eventualno zatražite objašnjenje zašto vam je naplaćena visoka suma.

U slučaju da ste uvereni da je u pitanju greška ili nesporazum, možete kontaktirati JP „Putevi Srbije“ putem mejla info@putevi-srbije.rs ili besplatnog telefona 0800-100-104, uz prilaganje računa i kratkog opisa situacije.

Kako da izbegnete ovakve situacije?

Uvek uzmite kartu na ulazu ili koristite TAG uređaj koji automatski registruje ulazak i izlazak.

Ako ste odmah shvatili da ste pogrešili, pokušajte da zaustavite vozilo na bezbednom mestu u blizini ulaza i obratite se osoblju, ako postoji.

Na izlazu iz auto-puta naglasite da ste tek ušli i tražite pomoć radnika na rampi - kako ne bi došlo do automatskog obračuna maksimalne tarife.

Greške se dešavaju, ali uz malo pažnje i komunikacije s nadležnima, mogu se izbeći nepotrebni troškovi.

Ako sistem ne registruje vaš ulaz, može vam biti naplaćena maksimalna cena - kao da ste ušli na početnu tačku i vozili do krajnje stanice, pa čak i ako ste putovali samo minut ili dva.

Šta ako izgubite kartu?

Ukoliko vozač izgubi kartu za naplatu putarine, važno je odmah obavestiti osoblje na naplatnoj rampi. Bez karte, sistem ne može da evidentira tačno mesto ulaska na auto-put, zbog čega se obračunava najviša moguća cena putarine za tu deonicu. To znači da ćete, u slučaju gubitka karte, platiti maksimalnu putarinu - što može značajno povećati troškove putovanja.

Zato je savet da kartu pažljivo čuvate od ulaska do izlaska sa auto-puta. Na nekim auto-putevima dostupne su i elektronske pretplate i uređaji za automatsku evidenciju putarine, koji mogu da smanje rizik od ovakvih neprijatnosti.

Autor: A.A.