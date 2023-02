Oblačno s kišom i snegom, temperatura ipak u plusu: Do ovog dana u sedmici - pogoršanje

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, na severu mestimično s kišom, u ostalim krajevima s kišom, susnežicom i snegom.

Popodne će na severu doći do prestanka padavina, uveče i do razvedravanja, dok se u ostalim krajevima očekuje sneg, pa će u predelima južnije od Save i Dunava doći do formiranja snežnog pokrivača visine 5 do 10 cm, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama će doći do povećanja postojećeg snega za novih 10 do 20 cm, ali uz vejavicu, odnosno mećavu i stvaranje snežnih nanosa.

Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, koji će dostizati udare olujne jačine, prenosi Tanjug. Minimalna temperatura biće od -2 do 4 °C, najviša od 3 do 7 °C.

U Beogradu će biti oblačno i vetrovito s kišom, po podne i uveče u višim delovima grada sa susnežicom i snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, a kratkotrajna pojava susnežice moguća je ponegde i u nižim delovima.

Duvaće jak zapadni i severozapadni vetar, sredinom dana kratkotrajno i olujni. Najviša temperatura biće ujutro i pre podne, oko 4 °C, posle podne i uveče u padu.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti osetno hladnije, naročito u jutarnjim satima, kada se očekuje slab i umeren mraz, a do utorka u većini mesta dnevna temperatura biće oko 0 °C.

U nedelju se očekuje umereno do potpuno oblačno, na severu pre podne i pretežno vedro, a sneg se očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Severni vetar bice u slabljenju. Zatim suvo i hladno sa dosta sunčanih intervala, samo se u ponedeljak na planinama očekuje provejavanje slabog snega, a od srede maksimalna temperatura biće u manjem porastu.