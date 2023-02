Meštani Malog Mokrog Luga ovo su čekali 6 godina: Otvoren dečji dispanzer

U Zdravstvenoj stanici "Mali Mokri Lug" pri Domu zdravlja "Zvezdara" počeo je sa radom dečji dispanzer, koji su meštani čekali punih šest godina od otvaranja ove zdravstvene stanice.

"Naš dečji dispanzer Zdravstvene stanice 'Mali Mokri Lug' otvorili smo zvanično početkom februara ove godine. Ovaj projekat je započet na inicijativu građana Malog Mokrog Luga prošle godine, a uz veliku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj i programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP koji su nam donirali preko potrebnu opremu", rekla je v.d. direktorka DZ "Zvezdara" Aleksandra Mitrović.

Ona je navela da bi zdravstvena zaštita trebalo da bude dostupna svima, ukazujući da ne sme da bude privilegija i da daljina nikako ne sme da bude prepreka.

"Kao što znate, u proteklih osam meseci otvorili smo oralnu ambulantu u Mirijevu, dva savetovališta za dijabetes, donirana je sonda za kardiološke preglede i renovirana je fasada ambulante u Velikom Mokrom Lugu, ali što se nas tiče najznačajnije je otvaranje dečjeg dispanzera u Malom Mokrom Lugu. Donacija podrazumeva i vage za merenje visine i težine, aparate za merenje krvnog pritiska, stetoskope, EKG aparat, pribor za sitne hirurške intervencije, sitnu opremu kao što su termometri, neurološki čekić, kao i nameštaj", rekla je Mitrović.

Ukazala je da je Zvezdara velika opština gde figurira oko 35.000 dece.

"Do sada smo imali dva punkta pedijatrije u centrali Doma zdravlja, u ulici Olge Jovanović 11 i u Mirijevu. Međutim, ideja svake opštine je da izvrši decentralizaciju kako bi svim meštanima omogućila zdravstvenu zaštitu dece. U Malom Mokrom Lugu ovo je nova savremena ambulanta gde zdravstvenu zaštitu mogu da ostvare deca od 0 do 19 godina, odnosno završetka školovanja. Radimo u dve smene, radno vreme je od 7 do 20 časova", rekao je specijalista pedijatrije i načelnik pedijatrije DZ "Zvezdara" Goran Vukadinović.