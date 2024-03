EPIDEMIJA MORBILA U REPUBLICI SRPSKOJ: Ponovo dostupna VAKCINA koja štiti od tri virusne bolesti!

U Domu zdravlja u Banjaluci od danas je ponovo dostupna MRP vakcina koja štiti od morbila, zauški i rubeole, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi!

MRP vakcine u proteklom periodu nije bilo u Centru za vakcinaciju u Banjaluci, a jutros je dostavljena u Dom zdravlja.

Iz Doma zdravlja su naveli da je obuhvat vakcinom daleko ispod predviđenih 95 odsto, te da je prema prošlogodišnjim podacima obuhvat prvom MRP vakcinom 56 odsto, a revakcinacijom 59 odsto. Na području Banjaluke prijavljeno je 14 obolelih od morbila, prenosi Srpskainfo.

Banjalučki Dom zdravlja je 8. marta prijavio Institutu za javno zdravstvo RS epidemiju morbila na području grada jer je bilo registrovano 12 zaraženih. Banjaluka je drugi grad u Srpskoj, osim Bijeljine, koji je prijavio epidemiju morbila.

MRP vakcina štiti od tri virusne bolesti i to od morbila (ospice, male boginje), zauški (parotitis) i rubeola. Stručnjaci navode da je ta vakcina bezbedna i da štiti 97 do 98 odsto od obolijevanja. Ako vakcinisana osoba i oboli, simptomi su lakši. To je jedna od najefikasnijih vakcina i daje doživotni imunititet.