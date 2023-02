SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ŠOK! Do kraja februara sve toplije, a evo da li će nam 'Baba Marta' pokazati zube

Čuveni meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da će do kraja meseca maksimalna dnevna temperatura biti u porastu, ali i da nas veliki jutarnji minus očekuje do nedelje

- Do nedelje 12. februara biće izražen jutarnji mraz. On će svakim danom da popušta po stepen ili dva. Ujedno će i maksimalna dnevna temperatura biti u porastu. Tako da će u subotu i nedelju biti od 3 do 7 stepeni, što je značajna promena u odnosu na prethodne dane. U subotu veče odnosno noć ka nedelji biće oblaka i padaće kiša. Počelo bi sa snegom te noći i onda bi prešlo u kišu. Mala bi bila količina padavina. U planinskim predelima će padati sneg, ali on neće bitno promeniti visinu postojećeg snežnog pokrivača koga ima dosta - kaže Todorović.



Može se reći da se sada nalazimo u najhladnijem delu zime, iako je sneg u nižim predelima je u zanemarljivoj količini, do centimetar ili dva, prema rečima čuvenog meteorologa.

Posle 12. februara sledi blagi porast temperature i samo slabi i povremeni jutarnji mrazevi.

- Maksimalna temperatura bi toliko rasla da bi između 15. i 20. februara dostigla vrednosti od 10 do 13 stepeni. To bi bio najtopliji period koji se očekuje u februaru mesecu, jer zbog toga što bi od 20. februara bio blagi pad temperature i nešto češća pojava naoblačenja. Ne smem da isključim mogućnost da bi u nižim predelima moglo da bude i snega - kaže meteorolog za Kurir.

On je rekao i da je još uvek rano da pričamo o "Baba Marti", a da je formula predstojećeg vremena: temperatura u porastu, povremena naoblačenja sa kišom u planinama sa snegom, i uz napomenu da svake godine u martu imamo jutarnje mrazeve.

Autor: