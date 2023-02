SLEDI NAM NAGLA PROMENA VREMENA! Zima prelazi u proleće, a za 10 dana bi moglo opasno da zaledi!

Za vikend popuštanje mraza, prolazno naoblačenje, slabe padavine i otopljenje. Naredne nedelje pod uticajem anticiklona, suvo, stabilno i relativno toplo. Ponegde moguće duže zadržavanje magle. Pogledajte kakvo nas vreme čeka tokom sledećih 10 dana u najnovijoj prognozi za Srbiju

Oko 19.02. stoji mogućnost promene sinoptike koja bi nas mogla uvesti u zahlađenje krajem meseca, stoji u novoj prognozi vremena meteorologa Marka Čubrila.

- Posle vedrog dana noć ka suboti ponovo vrlo haladna uz umeren, ponegde na planinama regiona i jak mraz. U subotu tokom dana malo toplije uz naoblačenje koje će u toku noći ka nedelji na severu regiona usloviti prolazne padavine (kišu, susnežicu ili vlažan sneg) - kaže Čubrilo.

U nedelju tokom dana slaba padavinska zona će se premeštati dalje na jug i donositi mešovite padavine, dok se sneg očekuje uglavnom preko 700mnv. Vetar u subotu prvo jugozapadni i zapadni, a u nedelju umeren do pojačan, severozapadni i severni, a duž Jadrana bura. Za vikend dnevni maksimum od +2 do +6,a u nedelju ponegde i oko +8 stepeni Celzijusa.



Tokom sledeće nedelje pod dominacijom anticiklona suvo, stabilno i relativno toplo. Samo će ponegde uz duže zadržavanje magle biti tmurmo i hladnije, posbnu u kotlinama regiona. Vetar će biti slab. Jutarnji minimum od -6 do +1 stepen Celzijusa, a dnevni maksimum od +4 do +13, a mestima sa maglom oko +3 stepena Celzijusa, navodi se u prognozi.

- Za naredni vikend moguće premeštanje novog, hladnog, fronta koji bi uz naoblačenje i prolazne padavine doneo i manje zahlađenje te bi se oko 20.02. maksimumi mogli kretati od +2 do +7 stepeni Celzijusa - najavljuje meteorolog.

Oko tog datuma (20.02.) oba najpouzdanija modela, a i neki drugi (JMA) simuliraju okretanje vetrova sa zapadnih na istočne. Za sada se taj proces očekuje u višim delovima atmosfere, tačnije u stratosferi na oko 10Hpa.

Da bi se puni efekti okretanja vetrova na istočne manifestovali na sinoptiku troposfere potrebno je da se ovo okretanje vetrova na istočne spusti niže ka troposferi na oko 30Hpa, a zatim i u samu troposferu.

Tek za ko 4-5 dana ćemo imati jasniju sliku hoće li se to desiti i kakva će reakcija troposfere uslediti ali to bi mogao biti detalj koji bi nam krajem ovog i početkom narednog meseca mogao doneti novo zahlađenje. Koliko bi to zahlađenje bilo jako za sada nema ni smisla spekulisati jer će sve zavisitri od sitnih detalja u rasporedu baričkih sistema, stoji u prognozi.

Ono što je izvesno, za vikend mraz popušta, dnevne temperature rastu i sledeće nedelje sledi period relativno toplog i suvog vremena, zaključuje Čubrilo.

