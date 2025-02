SIBIRSKI ANTICIKLON DONOSI VELIKI TEMPERATURNI PAD U SRBIJI! Detaljna vremenska prognoza za narednu nedelju, stižu nam jake turbulencije

Od nedelje nas čeka hladnije, ali uglavnom suvo vreme. Početkom sledeće nedelje očekuje se jačanje ogranka sibirskog anticiklona, što će doneti suv i hladan vazduh. Slabe padavine moguće su samo ponegde u ponedeljak. Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Od utorka se očekuju noćni mrazevi sa temperaturama od -10 do -2 stepena Celzijusa, dok će se dnevne temperature kretati od 0 do 6 stepeni Celzijusa.

Postepeni zahlađenje nastavlja se tokom vikenda. Dnevna temperatura će biti od 5 do 14 stepeni Celzijusa, dok će se danas temperature kretati od +1 do +8 stepeni Celzijusa.

Jača sibirski anticiklon, ka nama ide hladan vazduh



Početkom sledeće nedelje će ojačati ogranak sibirskog anticiklona tako da će ka nama po njegovoj istočnoj periferiji pristizati mala količina suvog i hladnog vazduha. Samo je u ponedeljak ponegde moguća pojava vrlo slabih padavina.

Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Od utorka se očekuju noćni mrazevi uz minimume od -10 do -2 stepena Celzijusa dok bi se maksimumi kretali od 0 do +6 stepeni Celzijusa.

Prema najavi RHMZ-a, sledeće nedelje nas čeka suvo i hladno vreme uz jutarnji mraz.

Sledeće sedmice suvo i hladnije uz slab do umeren jutarnji mraz i najvišu temperaturu u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od 4 do 8 °C. U ponedeljak (03.02.) u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ujutru magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. Od utorka (04.02.) pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i lokalnu pojavu jutarnje magle, a od petka (07.02.) u košavskom području vetrovito.

Koliko dugo će trajati zahlađenje

Nedeljko Todorović otkrio je koliko dugo će trajati zahlađenje i kakve nas vremenske prilike očekuju u februaru.

- Retko se dešava da u januaru imamo ovako visoke temperature, što je pravo iznenađenje. Ovakvi slučajevi javljaju se jednom u 20 do 30 godina. Zanimljivo je da je ovog januara temperatura nekoliko dana bila oko 20 stepeni. U Beogradu je oboren i dnevni i mesečni rekord iz 2001. godine, kada je izmereno 20,7 stepeni, dok smo sada dostigli 21,4 stepena. Iako je razlika svega pola stepena, ovakvi pomaci su očekivani. Kako godine prolaze, sigurno će se pojaviti novi rekordi - rekao je Todorović i najavio povratak u zimski period.

- Od ponedeljka nas očekuje zahlađenje. Već u subotu će maksimalna temperatura biti niža za oko četiri stepena, između subote i nedelje spustiće se za još tri do četiri stepena, a od ponedeljka će pad iznositi šest i više stepeni. Hladan vazduh zadržaće se oko deset dana, do 13. februara. Tokom većine tog perioda vreme će biti suvo, a verovatnoća za padavine biće veoma mala. Sušni period će se nastaviti, ali je pad temperature koristan za voćarstvo i poljoprivredu. Od ponedeljka će jutra doneti slab do umeren mraz, što je uobičajeno za zimu. Na planinama će biti znatno hladnije - na Kopaoniku će od 3. do 15. februara temperatura konstantno biti ispod nule. Verovatnoća za sneg je mala, kako u planinskim predelima, tako i u Beogradu, gde u narednih 15 dana ne očekujemo padavine - rekao je Todorović.

Nakon 13. februara ponovo toplije

Kako je dodao, posle 13. februara ponovo nas očekuje topliji period koje bi trebalo da traje malo manje od cele sedmice.

- Ne možemo sa sigurnošću reći koliko će trajati to toplije vreme, verovatno oko šest dana, nakon čega će ponovo uslediti zahlađenje. Međutim, ovakav ritam je uobičajen za zimu. Stalna promenljivost vremena karakteristična je za našu klimu, bilo da je u pitanju zimski ili letnji mesec. Leti se takođe dešava nagla promena - na primer, kada temperatura dostigne 36 stepeni, a onda severac naglo rashladi vazduh i temperatura padne za 20 stepeni u roku od nekoliko sati. Te oscilacije su prirodan deo naše klime - zaključio je Todorović.