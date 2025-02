OVO VAS JUTROS NAJVIŠE ZANIMA! Donosimo vremensku prognozu za narednu nedelju: Mnogi će se razočarati

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će od danas biti osetno hladnije i da se sporadična pojava slabih padavina očekuje do utorka. Prvog dana vikenda najniža temperatura vazduha će biti od -1 do 3 stepena, a sutra od -5 do -1 stepeni Celzijusa.

U vremenskoj prognozi RHMZ za subotu se navodi da će biti pretežno oblačno i osetno hladnije, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavina, a na severu i delimično razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 3 stepeni, a najviša dnevna od 2 na severu do 9 stepeni na istoku Srbije.

Zbog snežnih padavina na snazi je „žuti“ meteoalarm za:

Sneg će formirati manji snežni pokrivač zbog čega su mogući problemi u saobraćaju i transportu (sneg na putevima, klizavi putevi).

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – poručuju meteorolozi.

U Beogradu će danas biti promenjivo oblačno. Najniža temperatura 1 stepen, a najviša 3 stepena.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju

U nedelju će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima ponegde će biti slabog snega. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar.

Najniža temperatura vazduha će biti od -4 do 0 stepeni, a najviša od 2 do 6 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno sa najnižom temperaturom -2 stepena i najvišom u toku dana do 3 stepena.

Vremenska prognoza za ponedeljak za Srbiju i Beograd

Na severu Srbije će u ponedeljak biti suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom.

Vetar će biti slab i umeOVOren, severni i severoistočni. Najniža temperatura vazduha će biti od -5 do -1 stepen, a najviša od 1 do 4 stepeni.

Petodnevna vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu će biti promenjivo oblačno. Minimalna temperatura vazduha biće -3 stepena, a maksimalna dnevna 3 stepena Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za utorak

Na severu i zapadu Srbije u utorak će biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima se očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme uz postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni.

Osetno hladnije vreme očekuje se do utorka, od srede će temperatura postepeno da raste

Najniža temperatura vazduha će biti od -7 do -1 stepen, a najviša od 1 do 4 stepena.

U Beogradu se očekuje da bude malo i umereno oblačno uz najnižu temperaturu od -3 stepena i najvišu 3 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju od 19. do 23. februara

Od srede 19. februara i narednih 5 dana biće pretežno sunčano uz manji porast maksimalnih temperatura, a u košavskom području uz jačanje jugoistočnog vetra.

Prema petodnevnoj prognozi RHMZ za Beograd u sredu će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura će biti -4, a dnevna maksimalna 5 stepeni Celzijusa.

Autor: Dubravka Bošković