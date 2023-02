DVA UPOZORENJA RHMZ, NA SNAZI NARANDŽASTI METEOALARM! Temperatura se spustila na -21! Sutra nam stiže još jedna opasna pojava!

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano vreme, a uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom i snegom mestimičn.

Prema prognozi RHMZ-a, najviša temperatura biće od dva do sedam stepeni.

Uveče na severu, a zatim i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U centralnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno kiša će se lediti na tlu.

Ovog jutra najhladnije je u Sjenici gde je trenutno - 21 stepen.

Inače, RHMZ je objavio dva upozorenja. Naime, prema najavama RHMZ, u nižim predelima ovog jutra kao minimalna temperatura očekuju se brojke -12 do -5 stepeni, na planinama i niža, a na Pešteru do -20 stepeni.

Zbog toga će sutra na snazi biti narandžasti meteoalarm i to na teritoriji Šumadije, Pomoravlja, istočne, jugoistočne, jugozapadne Srbije i na Kosovu i Metohiji. U ostalim predelima na snaži će biti žuti meteoalarm.

Od nedelјe se slablјenje jutarnjih mrazeva, ali RHMZ upozorava na još jednu opasnu pojavu. Kako se navodi, u drugom delu noći subota na nedelјu u centralnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno se očekuje pojava kiše koja će se lediti na tlu.

Zbog ledene kiše biće upaljen meteoalarm, a najkritičnije će biti u Šumadiji i jugozapadnoj Srbiji gde će na snazi biti naradnžasti meteoalarm.

Nedelja

Oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom uz stvaranje, a na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, na severu i istoku, kao i na planinama jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 1 stepen, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura -5 do 1 stepen, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni.

Utorak

Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na jugu i jugozapadu sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura -5 do 1 stepen, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni.