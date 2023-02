ZATRESAO SE BEOGRAD - Zemljotres sa epicentrom u Rumuniji osetio se i kod nas

- U 15 i 58 sati registrovan je zemljotres 5,2 rihtera, blizu mesta Krajova, u Rumuniji. Zemljotres se osetio i na teritoriji Republike Srbije - navedeno je na Instagram nalogu MUP-a Srbije.

U pojedinim gradovima u Srbiji, onim na istoku, podrhtavanje se osetilo i znatno jače nego u Beogradu. U Vršcu su ljudi izašli na ulice...

#Earthquake 12 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 3 min ago (local time 16:58:07). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

