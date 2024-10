JAK ZEMLJOTRES ZATRESAO ITALIJANSKU OBALU JADRANA: Osetio se i u pojedinim hrvatskim gradovima

Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas oko 17.48 časova područje Jadrana.

Kako prenosi EMSC, epicentar je bio na dubini od 4,3 kilometra, a izmeren je na oko 30 kilometara od Ankone u Italiji.

Prema pisanjima hrvatskih medija, potres se osetio i na dalmatinskoj obali, te se na mapi koju je podelio Evropsko-mediteranski seizmološki centar vidi da su potresom obuhvaćeni gradovi poput Pule i Zadra.

🔔#Earthquake (#terremoto) M3.9 occurred 26 km NE of #Senigallia (#Italy) 4 min ago (local time 17:48:27). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj7wSf

🌐https://t.co/2ptkAt3ZUY

🖥https://t.co/bCh7QfEODx pic.twitter.com/dLlbIKQvJk